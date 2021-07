Mamá denuncia que discriminaron a su hijo con Síndrome de Down; 'olvidaron' invitarlo a graduación

COAHUILA, México.-Ayer, más de 25 millones de alumnos de educación basica en México finalizaron el ciclo escolar 2020-2021, de los cuales aproximadamente 5 millones cursaron el nivel preescolar.

Uno de ellos es Romeo, un niño de 5 años con Síndrome de Down que este viernes concluyó sus estudios en el Kinder Lucía A. de Fernández, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Sin embargo, Val Elizondo, madre del infante, denunció a través de redes sociales que el pequeño Romeo fue discriminado, ya que se realizó la graduación en el jardín de niños y a ellos no los invitaron.

¿Qué sucedió?

La mamá explicó en su cuenta de Facebook que debido a la Covid-19 vio la posibilidad de que no habría graduaciones como en años pasados. No obstante, ella preguntó a la directora del kinder si se realizaría algún evento para la entrega de papeles, obteniendo como respuesta que "no los dejaron hacer nada" y que ella (la directora) le avisaría).

Además, contactó a la maestra del niño si habría algún tipo de evento y la profesora le indicó que solo le mandara una fotografía de Romeo con el uniforme frente a una pared blanca, imagen que sí le envió.

La señora Elizondo explicó que ayer, cuando salió de casa para comprar material para trabajar, vio que el plantel en donde estudia su hijo estaba abierto y había un grupo de personas dentro.

Hoy fui al centro a comprar material para trabajar pase por ahí y vi abierto el platel con los niños uniformados con sus arreglos de graduación (papas y padrinos)" dijo a través de redes sociales.

Le organizarán una graduación

Ante esto, mostró su molestia por la discriminación de la cual fue víctima su hijo. "Me dio mucho coraje y sentimiento. Le marqué a la maestra a las 09:40 y le pregunté y me dijo que se le olvidó avisarme porque tenía mucho trabajo", agregó.

Pocas horas después de la publicación en Facebook de lo ocurrido, la historia se hizo viral, debido a que más de 13 mil personas la compartieron y, gracias a ello, la mamá mencionó que ya se está planeando una graduación para festejar a su hijo.

Por último, agradeció a todas las personas que los apoyaron y aseguró que su publicación no fue con la intención de lucrar, sino para que la sociedad se enterara de lo ocurrido.