Mamá de Brandon pide justicia por su hijo a más de un mes de su homicidio al ser atropellado por una conductora del pueblo

SANTIAGO TIANGUISTENCO, Méx.- Brandon de seis años de edad, falleció después de que el pequeño iba a la escuela en su bicicleta y fue atropellado por una conductora, María del Carmen Pineda Montes, la madre de Brandon pide justicia por la muerte de su hijo.

"Soy la mamá del pequeño Brandon", afirmó María del Carmen, relató la forma en la que su hijo fue atropellado y arrastrado por una camioneta, una mujer era quien conducía esa camioneta, el pasado 15 de junio fue que todo sucedió.

#JusticiaParaBrandon| Familiares de Brandon, un pequeño de 6 años de edad que fue atropellado el pasado 15 de junio cuando iba a la escuela piden justicia.



Una mujer que aparentemente viaja a a exceso de velocidad le quito la vida en Santiago Tianguistenco, #Edomex.

El pequeño de seis años de edad iba en su bicicleta azul, él iba cruzando la calle cuando la conductora salió a alta velocidad y lo atropelló, lo arrastró de dos a tres metros, fue lo que señaló la madre.

"En ese momento yo pedía atención médica para mi hijo y no me di cuenta de que la conductora se fue", afirmó Carmen Pineda.

Más de un mes del homicidio

A más de un mes del homicidio imprudencial, "no hemos sabido nada sobre la detención o castigo para la conductora, por ello pedimos justicia, para que su muerte no quede impune".

#AMxInforma || Familiares de Brandon, un joven que murió atropellado, marchan por las calles de San Pedro Tlaltizapan, en #Tianguistenco, para exigir justicia.

Vía @JesusLopez_08 #AgenciaMxNoticias pic.twitter.com/7CN3PQdBAQ — Agencia Mexiquense de Noticias (@AMXNoticias) July 27, 2022

Personal de la Fiscalía mexiquense "dicen que por este accidente, la ley marca el pago del daño, pero la vida no tiene precio, para que ellos quieran cubrir la muerte con dinero, nosotros no queremos dinero, simplemente que se le haga justicia, que ella esté presa, porque lo que cometió fue un delito, un asesinato a un pequeño que empezaba a vivir", aseveró la madre de familia.

El atropellamiento de Brandon ocurrió en la comunidad de San Pedro Tlaltizapan, en la calle Lázaro Cárdenas en su cruce con la calle Cuauhtémoc, "cuando íbamos a la escuela", indicó Carmen Pineda.

La responsable es conocida del pueblo

La conductora es conocida del pueblo, "por ello pensamos que sería detenida, pero no y no sabemos su paradero", afirmó la madre de Brandon, por ello pidió justicia y el apoyo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza y del alcalde Diego Moreno.

"¡Exigimos justicia para Brandon, que este homicidio no quede impune!", "¡Si quieres paz trabaja por la justicia!" y "La mujer que me mató no pensó en mi vida a futuro, yo quería vivir", externaron pobladores en carteles, quienes además mostraron la fotografía del Brandon y dibujos del niño en bicicleta frente a la delegación de San Pedro Tlaltizapan.