Mamá busca su hija desaparecida el 16 de Abril en Salinas Victoria, Nuevo León

Guadalupe Hernández solicita ayuda para encontrar a su hija menor de edad Denys Adriana Gastélum Hernández, de tan apenas 14 años, que se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 16 de Abril.

Denys Adriana desapareció en el camino de ida a la casa de su hermano para recoger su celular en Salinas Victoria, Nuevo León. Guadalupe, su madre, cuenta que su hija nunca llegó, pese haber salido alrededor de las 4 de la tarde. La familia desconoce si pudo haber ido con alguien ya que tenían corto tiempo de haber llegado de Mexicali.

La madre asegura que Denys no ha podido hacer amigos ni conocer a nadie, lo que limita las posibilidades de lo que pudo haber pasado. “Yo le di la confianza porque era de día, porque ella podía ir, porque ya lo había hecho” expresa Guadalupe, “mas nunca esperé que no regresara” finaliza intentando no romper en llanto.

La Fiscalía del Estado de Nuevo León se encuentra investigando la desaparición de Denys Adriana, actualmente desaparecida 5 días.

Ola de desapariciones

Durante las últimas semanas, Nuevo León ha contado con numerosos casos de desapariciones de mujeres, sumándose Denys Adriana a la lista, a lado de la aún no encontrada Debanhi Escobar. Samuel García, gobernador de Nuevo León, se pronunció respecto y realizó una declaración en la que atribuye al machismo como parte del problema, que asegura, aumentó durante la pandemia por Covid-19.

Por si te interesa: Samuel García atribuye desaparición de mujeres en Nuevo León al machismo; asegura que aumentó en pandemia