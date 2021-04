Maltrato animal en México: Piden justicia por quemar a perrito Huitzilli, en la ciudad de León

GUANAJUATO.-Un perrito de tres meses de nacido fue quemado vivo supuestamente por un joven en la ciudad de León, en Guanajuato.

Según reporta Milenio, Huitzilli, como se le conoce al animal, fue encontrado por la rescatista Alma Arellano con diversas quemaduras mientras agonizaba.

Arellano acudió en su rescate debido a una denuncia, y trató de brindarle atención médica.

"El día de ayer aproximadamente a las 7 de la tarde es cuando me di cuenta del reporte, vi que ya tenía una hora esa publicación y que todavía no tenía un comentario de ayuda y entiendo que por supuesto muchas veces los reportantes no tienen los medios pero yo siempre dicho que con amor y voluntad suceden las cosas... Huitzilli estaba muy mal, tenía muchísimo dolor, de verdad les puedo decir que al día de hoy tengo el olor a quemado y lo tengo aquí muy presente", mencionó Alma Arellano.

A pesar de los intentos por salvarle la vida, el médico veterinario que lo atendió decidió dormir a Huitzilli porque el daño que presentaba era irreversible.

Ante este hecho de violencia animal, en redes sociales ya crearon el hashtag #JusticiaparaHuitzilli solicitando a las autoridades dar con el responsable y aplicarle la ley.

Recientemente en Sinaloa un perro fue asesinado por un hombre y también hubo multitudinarias marchas para pedir justicia.

IMÁGENES FUERTES