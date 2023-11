Maestros que impidieron inauguración de CRIT Teletón en Guerrero son “conservadores” vinculados a Astudillo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El grupo de maestros que le impidió inaugurar el Centro Teletón (CRIT) en Guerrero son “conservadores” y ligados al ex gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer que un grupo de maestros no me permitió que yo inagurara un centro para niñas y niños de la Montaña. No iban hacer un planteamiento en busca de justicia; no, iban a provocar. Y me pueden decir son de izquierda; no, son conservadores, los extremos se tocan y los extremistas, yo los respeto, pero yo creo que ellos no están a favor de la transformación”, dijo.