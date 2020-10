Maestra llama ‘burros’ a sus alumnos en plena clase virtual

SALTILLO, Coahuila.- Los alumnos del turno matutino de la Escuela Secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón, en Saltillo, Coahuila, exhibieron a una de sus maestras tras llamarlos ‘burros’.

La académica Norma Hernández fue grabada por sus estudiantes mientras hablaba por teléfono frente a la computadora donde impartiría la clase del día.

De acuerdo a los educandos, la docente, antes de iniciar la clase virtual, atendió una llamada telefónica, donde despotricó en contra del grupo, sin que se percatara que el micrófono y la cámara de la computadora estaban encendidos.

N’ombre, pin$%& huercos, no me entregan nada, ni madres, y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando (los trabajos) hechos un desmadre, o sea, yo le mandé un resumen acá, otros acá, o sea están jodidos, remató durante su charla por teléfono celular.