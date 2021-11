Maestra denuncia que un alumno la acosa desde hace 5 años

NUEVO LEÓN.- Una maestra de nivel Universitario de el estado de Nuevo León denunció a través de sus redes sociales, el acoso sufrido desde hace cinco años por parte de uno de sus ex alumnos.

En un video en la plataforma de instagram Valeria Macias detalla lo ocurrido con su alumno "Todo comenzó en 2018 cuando daba clases en una universidad, en una de las clases que impartía estaba inscrita esta persona, David Castillo, a quien le pregunte la razón por la que estaba en ese curso ya que era diez años mayor que el resto de mis alumnos, era incluso mayor que yo, es mi segunda carrera me dijo, posterior a esto no volvimos a cruzar palabras, sólo asistió a pocas clases y luego se dio de baja, nunca me gustó como me veía, se sentaba hasta atrás en una esquina" aseguró Valeria.

pasaron los meses y un día comencé a recibir corres, inbox en Facebook y DM en instagram, todos enviados por David Castillo, pero simplemente eran un montón de fotos de políticos, noticias de feminicidios y documentos personales de él, que no tenían sentido algunos" detalló.

Valeria menciona que cada vez que lo bloqueaba él se hacía una nueva cuenta con él mismo nombre para seguir enviándole los mensajes del mismo tipo y así estuvo durante cuatro años hasta Junio de este año pues comenzó a intensificarse el hostigamiento.

Llamadas desconocidas

"El domingo 13 de junio del presente año recibí una llamada a mi celular, normalmente no contesto números de gente que no conozco, pero fue tanta la insistencia en llamadas que terminé por contestar, bueno dije, Valeria Macias preguntaron" Valeria menciona que al preguntar quien hablaba le contestaron " una persona que te quiere y te admira mucho, sólo quería saber que estuvieras bien".

Macías señala qie volvió a marcar pues se quedó intranquila después de preguntar en dos ocasiones quien era el que llamaba sin recibir respuesta, por lo que le pidió a sus familiares que revisara si alguien tenía el numero guardado.

"Estás hermosa vas a terminar conmigo" le dijo David en un mensaje de Whatsapp junto muchas fotografías de ellas y Screenshots de sus redes sociales.

Poco apoyo de autoridades

Valeria menciona que en septiembre recibió una llamada de un numero desconocido, que contestó al pensar que era de una de las madres de sus alumnos, al contestar recibió amenazas por parte de Castillo, "Te voy a encontrar y te voy a matar" le decía.

David también intento volver a inscribirse de nuevo en alguna de las clases de ella, pero fue rechazado por la institución lo mismo pasó cuanto intentó entrar a trabajar en alguno de los departamentos cercanos a ella.

Valeria menciona que las autoridades la han citado en muchas ocasiones para declarar y dar evidencias, sin embargo al agresor no lo han citado en ninguna ocasión y le aseguraron que es muy difícil hacer algo por que no hay ninguna "agresión física".