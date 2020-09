Maestra critica a alumno por tomar clases en café Internet; piden su despido

SLP, San Luis Potosí.-Recientemente se ha viralizado el caso de Rafael Morales, un estudiante de la Facultadd de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que fue criticado por su maestra al tomar sus clases virtuales desde un Café Internet.

A pesar de que el joven aclaró que eso es lo que está dentro de sus posibilidades, la docente de la UASLP Elvia Castañón le dijo que esperaba verlo en "un lugar más decente".

"Quiero verte en un lugar más decente", habría pedido la maestra justo antes de que uno de los estudiantes comenzara a capturar lo que sucedió durante la clase en línea.

La situación molestó a sus compañeros, que además de acusar a la catedrática de maltrato por la acción, sostienen que lo amenazó con bajar sus calificaciones en caso de seguir presentándose desde el espacio también conocido como "ciber".}

Por tal motivo, la Sociedad de Alumnos de la institución exige a la jefatura de Derechos Universitarios intervenir para evitar estos hechos o sancionar, si lo amerita, ya que indican que no es el único caso del estilo reportado.

"Me parece reprochable e inaceptable la manera en que se dio esta discriminación a nuestro compañero, la realidad de las cosas es que refleja algunos casos que se han venido dando, no es la primera vez que los profesores hacen este tipo de opiniones y comentarios, y los universitarios no debemos vernos discriminados", declaró Óscar Alan Patiño Sanjuanero, presidente del organismo estudiantil.

Maestra ofrece disculpas

Elvia Castañón subió un video observando a la cámara en el que pide perdón al alumno por los comentarios que le hizo, se identificó como titular de la materia de Contratos Civiles en séptimo semestre.

"Ocupo este medio para hacer una aclaración del comentario a Rafael Morales, no fue mi intención ofenderlo, en lo personal es que aprovechen la clase".

Con información de El Sol de San Luis Potosí y UnoTv.com.