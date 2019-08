Madre mexicana sigue buscando desesperadamente a su hija robada hace 8 años

TECÁMAC, Estado de México.-Maribel Enciso sigue buscando desesperadamente a su hija María José Monroy Enciso, quien tenía 11 meses cuando le fue arrebatada, hace 8 años, en Tecámac, Estado de México, México.

Ella se encontraba con la niña dentro de la tienda de óptica donde trabajaba y el delincuente fingiendo ser un cliente la apuñaló en el cuello para luego huir con la pequeña.

Por el rapto fue detenido un mes después Geyser Crespo García, quien fue condenado a 82 años de prisión por intento de homicidio, privación de la libertad y la violación de otra menor de 14 años.

Pero no ha querido revelar el paradero de María José.

El mismo sujeto dijo haberla asesinado y tirado a un canal de aguas negras, sin embargo, las contradicciones en sus declaraciones hacen suponer que la bebé fue víctima de la trata de personas con fines de adopción ilegal, por lo que la madre no para de buscarla.

Enciso ofrece una recompensa de 76 mil dólares a quien le de información válida para encontrar a la pequeña quien pronto cumpliría los 10 años.

Asimismo no deja de conmover a los usuarios de las redes sociales con sus clamores para le ayuden a encontrar a su pequeña.

Luego de los interminables años de lucha por recuperarla la madre ya siente flaquear sus fuerzas.

Empiezo a creer que le fallé, me he puesto muchas metas y cada día me es más dificil y cada dia se alejan más de mí! Físicamente estoy cansada, Emocionalmente no puedo más”, comentó la mujer quien además siente que su salud ya se está quebrantando por los esfuerzos extremos a los que la ha sometido.