Madre e hija mueren ahogadas en el río tratando de huir de la violencia intrafamiliar

EL CARMEN DE BOLÍVAR, Colombia.- Una madre y su hija de tan solo dos años de edad murieron ahogadas luego de lanzarse a un río con la intención de escapar de la violencia intrafamiliar.

Orlando de 21 años de edad, contó que encontró a su madre y a su hermana, Liliana Patricia Vargas Prasca de 42 años y Verónica Retamoza de 2 años respectivamente, según el Universal de Colombia.

Te pude interesar: Padres de niña encontrada dentro de un tinaco fueron detenidos e ingresados al penal.

El joven informó que se encontraban pescando todos en familia cuando un conocido pasó y saludó a su madre. Es fue el motivo por el cual su padre se puso celoso y comenzó a agredirla, luego la golpeó tres veces con la cara plana de un machete.

Mi mamá quería que él no le pegara más y por eso se tiró de cabeza al agua, yo me tiré atrás, pero no pude salvarlas”, detalló al diario local.