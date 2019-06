Madre de víctima en ABC abandona reunión con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una hora de iniciar la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC, Martha Lemas, mamá de Santi, decidió abandonar Palacio Nacional al considerar que esta reunión no hacía la diferencia y sólo le dieron la palabra a tres padres de familia.



“No hubo oportunidad de que habláramos más que tres padres de familia. de mi parte hubo molestia porque un día como hoy me despedí de mi hijo, lo vi por última vez y no es posible que después de que estuvimos desde las 4 de la mañana rogando la atención nos sentemos aquí a escuchar cosas banales”, dijo la madre de familia.



Martha Lemas contó que para poder ingresar a la reunión, a la que también asistieron el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, y el titular del IMSS, Zoé Robledo, les quitaron sus celulares y bolsos personales.



Nos retiraron los celulares y las bolsas, en otras administraciones hacían lo mismo, pero yo me oponía, esta vez quise hacer las cosas en paz.



De tomar la palabra, Martha habría pedido justicia a 10 años del incendio que se originó en la guardería ABC y mató a 49 menores de edad y dejó lesiones a casi un centenar.



“Hubiera dicho cuánto tiempo más y que no pasen otros seis, porque ahora ya van diez”, refirió.

Al ser cuestionada sobre qué les había dicho el presidente López Obrador durante el tiempo que permaneció en el encuentro, la madre de Santi lamentó que sólo guardaba silencio.

“Ni una palabra, ni el saludo verbal; la reunión empezó a las seis en punto y no dijo nada, no escuché nada hasta ahorita, por eso me salí por respeto a mi hijo y a mí, me voy decepcionada porque no debe suceder que no te den la libertad de expresión cuando llevamos diez años esperando justicia”, dijo.