Madre de joven asesinado en ITESM podría reunirse con Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Mercado Alonso, uno de los dos estudiantes asesinados en el ITESM en 2010, dijo que “si es la voluntad de Dios” podría reunirse con el ex presidente de México, Felipe Calderón.

Durante una entrevista para Milenio Televisión, la madre de Jorge Mercado celebró la fuerza y memoria de los estudiantes del Tec de Monterrey, quienes impidieron la participación del ex mandatario en el simposium internacional de derecho En Juicio.

Además, criticó que Felipe Calderón no haya tenido ningún tipo de acercamiento con su familia ni con la de Francisco Javier Arredondo, el otro joven asesinado, durante los días posteriores al ataque ni durante los últimos ocho años.

“En su momento no se reunió con nosotros. Hablé con mi esposo para ver qué querrá decirnos, pero si no lo hizo en marzo de 2010, por qué ahora, no vemos el motivo. Si es voluntad de Dios iremos, le diremos lo que tenemos guardado; que se arrepienta de lo que él hizo en su sexenio. Que abra su corazón a Dios, para que tenga el perdón de Dios”, detalló.

Mercado mencionó que el caso sigue abierto, toda vez que existe una sentencia pendiente “esperamos que se llegue un día (que se haga justicia) pero ahí vamos caminando lento”.

Con información de Milenio