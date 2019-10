Madre de empleado que murió en La Feria exige aclarar caso

CIUDAD DE MÉXICO.- El juego La Batidora, donde Jesús Ruiz Díaz, de 17 años de edad, perdió la vida presuntamente al intentar ayudar a una niña, ya había sido reportado por tener diferentes fallas, según contaron trabajadores a los familiares de la víctima fallecida el pasado 29 de diciembre de 2018.



La madre del adolescente, Raquel Díaz, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que compañeros de su hijo le comentaron sobre dichas fallas mecánicas, por lo que pidió a las autoridades investigadoras y a los directivos de La Feria de Chapultepec, den claridad sobre cómo sucedió el accidente que terminó con la vida de su hijo.



Yo sólo quiero que le hagan justicia a mi hijo, que me digan cómo fue el accidente exactamente, por qué lo quisieron tapar, por qué no se hizo público como el del sábado (28 de septiembre), porque yo he pedido que nos dejen ver cámaras para saber cómo fue el accidente, pero ellos nos dicen que en La Feria no hay cámaras por tanto niño que va", dijo.



En su edición del jueves esta casa editorial dio a conocer el caso de Jesús Ruíz, un joven de 17 años, que murió tras ser golpeado por uno de los carros de la atracción La Batidora, al evitar que una niña resultara lesionada cuando uno de los cinturones de seguridad se desprendió de su cuerpo.



Luego del accidente, según contó Raquel Díaz, la apoderada legal Nayeli Velázquez, le dijo que su hijo "corrió como loquito para andar brincando en el juego" y que la responsabilidad había sido de su hijo, pues el accidente sucedió "porque estaba en el celular".



"¿Cómo mi hijo va atraer el celular cuando si no les permiten tenerlo en el área de trabajo? Ahora, ese juego, me comentaron, días antes ya estaba fallando", comentó. Ahora, asegura que no tienen claro si la muerte de su hijo fue por un accidente laboral o un homicidio culposo, por lo que reiteró que la procuraduría debe esclarecer las causas, y por parte de los directivos de La Feria de Chapultepec, indemnizar con lo que corresponde a su familia.



Parte de los argumentos que no quedan claros en la muerte de Jesús Ruiz el 29 de diciembre de 2018 es que existen tres horas diferentes expedidas tras el fallecimiento, la primera fue la del Hospital Ángeles Mocel, quien determinó el deceso a las 15:55, mientras que en el acta de defunción se asentó 12:55 y en un informe de la Policía de Investigación, el director operativo de La Feria de Chapultepec, dijo a los agentes que a las 16:00 horas.