Madre de Sonora pregunta a López-Gatell sobre maternidad y familias monoparentales ante Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo, en el Día de las Madres, la Secretaría de Salud convocó a las mamás a que externaran sus dudas sobre Covid-19 al médico Hugo López-Gatell.

En la conferencia de prensa, Ana Luisa Martínez Llamas preguntó sobre maternidad y familias monoparentales:

¿Qué podemos hacer las familias uniparentales, es decir, de una mamá o de un papá con hijos pequeños en casa y que no los podemos dejar solos para hacer las compras del supermercado, ni llevarlos con algún familiar ni alguna amistad por prevención de salud?

Martínez Llamas precisó que en Hermosillo, Sonora no se permite la entrada de niños a dichos comercios, aunque entiende que es "por prevención, pero también debería de haber alguna excepción. Ya lo he visto en algunas dependencias y no ha habido ninguna respuesta. Espero que con usted sí".

Por lo que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud respondió que "es una experiencia que vivimos muy frecuentemente y no solo madres, también padres. Efectivamente, que no entren más de una persona por familia es más una medida de prevención colectiva, comunitaria, porque a menor número de personas en el establecimiento se disminuye la probabilidad de que haya contagios".

No obstante, desde Palacio Nacional, apuntó a la responsabilidad de los comercios, ya que "en algunos casos y no pocos se toma la medida con tal rigor que no se permite a la madre o al padre entrar con el hijo. No creo que sea insalvable, yo confío en que los supermercados pueden tener el criterio apropiado para adaptar las condiciones".

López-Gatell sugirió "Actúen como consumidoras/es y directamente lo expresen a las gerencias de los centros de abastecimiento para que pueda existir en forma regulada que algunas madres entren con el hijo a la tienda, con el compromiso de que el aforo de esta disminuya".

Teniendo en cuenta que a nivel internacional las personas menores de 20 años sin enfermedades crónicas no se han identificado como población de riesgo. "Al principio nosotros considerábamos a los menores como alto riesgo por analogía con la influenza, pero hoy sí sabemos que no es así", detalló.

Finalmente, en funcionario federal propuso que las madres y padres que se encuentran en la referida situación envíen una carta a la gerencia de los supermercados, con "firmas conocidas", donde se comprometen a mantener la sana distancia para que los establecimientos procedan a adaptar las medidas con un "criterio flexibilizado".

Previamente, informó que la cifra de casos confirmados de Covid-19 en México ascendió a 53 mil 022. Y el número de decesos a causa del virus aumentó a 3 mil 465.