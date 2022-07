Madre de Margarita Ceceña revela cómo y quiénes la quemaron viva

CUAUTLA, Morelos.- Margarita Ceceña Martínez, mujer que murió luego de ser quemada viva en Cuautla, Morelos recibe su último adiós entre familiares y su madre reveló quiénes y cómo la mataron.

La mamá de la víctima de feminicidio afirmó que mismos familiares fueron quienes atacaron a Margarita.

Margarita Ceceña, madre de tres niños, fue atacada por vez primera el pasado 15 de mayo de 2022 en una tienda de aborrotes ubicada en la población de Exhacienda El Hospital, por lo que se dirigió a las autoridades para levantar una denuncia.

Le dijeron que no podía hacer nada y que eso que llevaba no procedía, que la querían ver casi muerta para que procediera y mi hija se salió de ahí, pero nunca le hicieron caso”, relata Andrea Martínez Cervantes, quien presenció cuando sus familiares rociaron a Margarita con gasolina.

Presuntamente, explica que en principio su hermana dijo que "quería arreglar las cosas", pero luego cubrió a sus pequeños mientras un hombre fue directamente a atacar a Margarita Ceceña.

La mamá de Margarita añade que unas vecinas auxiliaron a su hija.

Detalla que ninguna de las siete personas involucradas en el mortal ataque contra Margarita han sido localizados.

No hacen nada me dicen que, si están trabajando bien, la carpeta, no han trabajado en nada”, denuncia.