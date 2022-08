Madre de Karla denunció que su hija la golpeaba y amenazaba un mes antes de ser asesinada

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Karla Fernanda de 18 años de edad, asesinara a su madre Paola y su tío Juan en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, han salido distintas pruebas de que la progenitora de la joven sufría de violencia por parte de su hija.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, tan solo un mes antes del homicidio Paola acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México en repetidas ocasiones para denunciar a su hija por violencia familiar.

Según un informe de la dependencia, Paola detalló que Karla la agredía física y verbalmente, además de que la amenazaba con echarle a su perra de raza pitbull.

Antes sí sentía miedo de que mi hija me hiciera algo, me amenaza con echarme a la perra. No me dejaba ir a trabajar porque decía que me iba a ir a putear…(sic)”, se lee en parte de la declaración.