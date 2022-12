Madre de Geraldine Bazán se pronuncia por separación de su hija con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán se sinceró sobre el divorcio de su hija con Gabriel Soto.

Aunque la mamá de la actriz se ha hecho famosa por los comentarios sobre su ex yerno, e Irina Baeva, esta ocasión Rosalba reflexionó al respecto y contó.

Lo siento, fue en el momento, ahora pues sé que a lo mejor que ella estaba engañada, recuerden que, en México, en todos los países, todos los hombres se divorcian a cada ratito, que no quieren a la mujer, que están por obligación, siendo una mentira, tienen una verdad en su casa y una mentira en la calle”

Mejor separados

Durante una entrevista de Ortiz con Ventaneando, doña Rosalba reveló que actualmente prefiere que estén separados. “Entonces yo no había pensado en ese momento, pero como lo he repetido últimamente, ¡qué bueno que tengan su vida cada quien por su lado!, que sea feliz tanto él como mi hija”.

Finalmente, la mamá de la actriz explicó que luego de todo lo que sucedió entre la expareja sería imposible que pudieran reconciliarse.

“Sé que no va a ser posible que se junten nuevamente porque sí se lastimó mucho la relación familiar, tanto la primaria, como la secundaria y todos los amigos, porque no se hace como es una situación de lealtad, de compromiso y responsabilidad y de repente se rompe eso, ya cuando no hay respeto, confianza, la amistad, y luego se pierde el amor, ya es muy difícil, ya la pasión esa la encuentras en la calle”, explicó.

Historia de amor

Soto y Bazán protagonizaron una gran historia de amor durante 10 años; sin embargo, el cariño comenzó a desvanecerse y a finales del 2017 anunciaron su separación.

La ruptura fue polémica debido a que siempre se habló sobre una posible infidelidad y traición de parte de Gabriel con Irina Baeva, quien tiempo después confirmó su noviazgo con ella.