MC rechaza unirse a Va Por México; "es subirse al Tetanic", dice su dirigente Dante Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.- Movimiento Ciudadano (MC) rechazó una vez más unirse a la colación Va Por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Democrático de la Revolución (PRD).

A través de Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, el partido manifestó su postura de no unirse a la alianza Va Por México de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024 e inclusi comparó el unirse al PRI, PAN y PRD con "subirse al Titanic".

Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, dijo.