Luz Raquel Padilla ardía en llamas y no podían apagarla, narra vecina

CIUDAD DE MÉXICO.- Luz Raquel Padilla ardía en llamas y no podían apagarla, narra una vecina, durante ese trágico día en que dos sujetos arrebataron la vida de esta joven madre en un parque cerca de su domicilio, en la colonia Arcos de Zapopan.

Empecé a escuchar unos gritos ‘auxilio ayúdenme, auxilio’, no pensé en ese momento si primero me ponía las chanclas o algo, no, salí descalza como andaba y cuando me asomo vi a cuatro personas, fueron tres hombres y una mujer".