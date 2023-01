Luz Elena Chávez, autora El Rey del Cash denuncia supuesta persecución por AMLO, Sheinbaum y fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- Luz Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash denuncia supuesta persecución en su contra.

Luz Elena Chávez compartió en Twitter un video donde da lectura a un texto en el que acusa de supuesta persecución al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy.

En su mensaje expone:

Quiero decirles que como mujer y a raíz de que escribí este libro he sido víctima de persecución, he sido víctima de violencia de género, he sido víctima de amenazas”, asegura Luz Elena Chávez.