Lupita Jones confirma su salida de Miss Universo México

CIUDAD DE MÉXICO.- En un revelador video compartido en sus redes sociales, la emblemática exreina de belleza Lupita Jones confirmó oficialmente su salida de la dirección de Miss Universo México, poniendo fin a una trayectoria de más de 30 años en la organización. En medio de especulaciones que circulaban desde hace meses, Jones dejó entrever un supuesto fraude durante el último certamen y anunció que Cynthia de la Vega, también exMiss México, asumirá el rol de directora.

"En los últimos meses han habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo", expresó Jones en el video. Aunque hasta la reciente gala del certamen ella aún era reconocida como la directora de la franquicia mexicana, diversas situaciones la llevaron a anticipar su salida.

Jones compartió detalles de una conversación con la directora de licencias, quien le aseguró que, aunque no tenían nada firmado para México el próximo año, para ellos seguía siendo la directora. Sin embargo, las circunstancias y situaciones complicadas que enfrentó durante su gestión apuntaban a que ya se estaba considerando otro director para Miss Universo México.

La exreina de belleza, quien estuvo presente en la última gala del certamen, reveló que había guardado silencio para no afectar la participación de Melissa Flores, la representante mexicana en la competencia. Jones dejó entrever que su salida y la controversia que rodeó este proceso podrían haber influido en el desempeño de la mexicana en el certamen: "Era muy difícil que dejaran que la última reina que trae Lupita Jones brillara. Algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante sea honesto, (pero) creo que mi petición no funcionó", concluyó.

Horas después del comunicado de Jones, la organización oficialmente presentó a Cynthia de la Vega como la nueva directora de Miss Universo México en una conferencia de prensa, agradeciendo el trabajo de Jones, quien no estuvo presente en el evento.

En la misma conferencia, Cynthia de la Vega, junto al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia en México, agradeció por la oportunidad y expresó su compromiso de llevar a las representantes mexicanas hacia la grandeza, respetando las raíces del concurso: "Me llena de alegría llegar a este momento en mi vida. Con esta nueva organización, buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestras raíces como 'Miss Universo México', impulsando a las chicas hacia la grandeza", afirmó De la Vega.

La etapa de Cynthia de la Vega como directora de Miss Universo México inicia en un momento destacado, ya que se confirmó que el próximo certamen de Miss Universo se llevará a cabo en México este fin de semana, aunque la sede aún no ha sido definida.