Lozoya revelaría en denuncia sobre sobornos por 80mdp a siete ex legisladores para Reforma Energética

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, revelaría en su denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la entrega de 80 millones de pesos a ex legisladores del PAN, PRD y PRI como sobornos en favor de la Reforma Energética, impulsada por el ex presidente de México Enrique Peña Nieto.

Con el fin de que las autoridades no ejerzan acción penal en su contra, Lozoya reveló en la denuncia que en 2013 y 2014 se habrían llevado a cabo los millonarios sobornos, los cuales fueron dirigido por el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, según revelaron documentos a los que tuvo acceso Grupo Imagen Noticias.

Dichos recursos entregados en efectivo se liberaron conforme Luis Videgaray (…) en diversas entregas, al operador enviado por dicho grupo de legisladores y entregado por el testigo 1 y testigo 2”, señala la denuncia que dio a conocer el periodista Ciro Gómez Leyva.

Asimismo, el periodista reveló en su noticiero que el ex director de Pemex señaló como los supuestos siete legisladores a Ricardo Anaya, quien en ese entonces era diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y ex candidato presidencial; Miguel Barbosa Huerta, ex senador del Partido Revolución Democrática (PRD) y actual gobernador de Puebla; Francisco Domínguez, senador del PAN; Jorge Luis Lavalle, senador del PAN; David Penchyna, ex senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Salvador Vega Casillas, ex senador del PAN.

De acuerdo con la denuncia, la entrega del dinero habría sido repartido en un total de siete entregas:

Los primeros tres pagos, según señala Lozoya, tuvieron lugar el 11 de diciembre de 2013. El primero fue por 10 millones de pesos y fue entregado en la Torre Hares, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

El segundo y tercero fueron entregados el mismo día, pero en el edificio Montes Urales en Lomas de Chapultepec. El monto habría sido de 900 mil pesos y 13 millones de pesos, respectivamente.

Los siguientes cuatro sobornos fueron entregados en diversas fechas en el Montes Urales: Una de ellas fue el 9 de enero del 2014 por 12 millones 800 mil pesos, el 14 de febrero por la misma cantidad; el 7 de marzo de ese mismo año fueron entregados 6 millones 400 mil pesos y el último fue entregado el 2 de abril por 12 millones 800 mil pesos.

El ex director de Pemex habría declarado a las autoridades que cuenta con acuses de recibo y un video con el que podría verificar la veracidad de sus acusaciones, entre las que se encuentra que el ex presidente Peña Nieto y Videgaray escogieron a David Penchyna, el entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, como el enlace para este asunto.

De los sobornos que denuncia, Lozoya Austin especificó que a Penchyna recibió 6 millones de pesos, mientras que a Ricardo Anaya se le fueron entregados 6 millones 800 mil pesos el 17 de septiembre de 2014.

Ciro Gómez Leyva subrayó que en el documento que el gobernador de Puebla, Miguen Ángel Barbosa Huerta habría sido recibido por Emilio Lozoya por instrucciones de Videgaray para atender sus peticiones, entre las que se encontraba que el hermano del mandatario estatal fuera trasladado a una terminal de almacenamiento en el estado de Guerrero a las oficinas de la capital mexicana.

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa afirmó que nunca habló con el ex director de Pemex, “menos los vi personalmente”, dijo en su cuenta de Twitter.

Además, aseguró que Lozoya deberá probar sus acusaciones y que él presentará una demanda por daño moral, ya que su posición para la Reforma Energética fue “públicamente en contra y de ello hay registros en el Senado”.

Con información de Excélsior e Infobae