Lozoya dispuesto a declarar sobre actos de corrupción de Carlos Salinas, señala Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aseguró que luego de implicar al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, está dispuesto a declarar sobre los actos de corrupción del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, según informó Reforma.

Y es que Lozoya Austin habría informado de manera preliminar al Gobierno federal que declararía sobre las maniobras del ex presidente Salinas de Gortari para tratar de influir en la asignación de contratos de Pemex.

Según personas vinculadas al caso revelaron al diario que el acusado mencionó al ex mandatario en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, no se trata de la primera vez que el nombre de Salinas de Gortari es acusado en el expediente penal del gobierno de López Obrador, ya que el año pasado Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien también denunció al abogado Juan Collado, declaró ante la FGR que el ex presidente era uno de los dueños de la Caja Libertad.

Por su parte, Lozoya presentará evidencias que involucran entre 10 y 12 personas que recibieron sobornos para aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto.

Con información de Vanguardia y Reforma