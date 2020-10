Lozano llama ‘payasos’ a campistas de Frenaaa

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder del Frente Nacional Ciudadano Anti-AMLO (Frenaaa), Gilberto Lozano, llamó payasos a los que están en las casas de campaña en el Zocalo capitalino, exigiendo la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahorita le doy más valor agregado dirigiendo este gran movimiento nacional y no estando en una tienda de campaña como un payaso, externó en un video que grabó él mismo.

Lozano aseguró que es un ‘cerebro’ que está planeando junto a un grupo de mexicanos en qué lugar conviene más invertir su tiempo.

Que opinan los borregos de frena de que su líder los llame payasos? pic.twitter.com/4AWW8ClBok — Soy_David (@Soy_David_Leon) September 30, 2020

“Así que la gente de la 4T no me va a decir dónde está, ni a que horas está, porque yo hago lo que se me pega la gana. Desde que nací le reporto directamente a Dios”, subrayó.

El empresario ha sido captado por breves momentos en el plantón que mantiene Frenaaa frente a Palacio Nacional, bajo el argumento de sentirse mal, seguridad y por cuestiones sanitarias.

Al iniciar esta manifestación las casas de campaña fueron abandonadas en la avenida Juárez, lo que causó una escalada de burlas en redes sociales.