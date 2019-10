Los temas más 'acalorados' de la conferencia de AMLO de este jueves 31 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'No recibimos órdenes de Washington'



El Presidente aseguró que en operativo fallido en Culiacán no actuaron por órdenes de Washington y que no los instruyeron. Insistió en que todas las decisiones sobre la operación se tomaron en grupo.



"Fue una decisión que se toma en este grupo encargado de atender estos operativos, ya se dio el nombre del responsable () nosotros le tenemos confianza a este grupo que, como se dijo ayer, venía haciendo estás operaciones de tiempo atrás, no queremos condenarlos a priori".



"Otra cosa muy importante, nosotros no recibimos órdenes de Washington, sí, porque en una de esas sale hasta en la portada".



"Y reiteramos el compromiso de entregar toda la información, para que no haya especulaciones y si sale la serie de Netflix,que echen a andar la imaginación, porque a veces sacan series entrevistando a personajes que participaron".



"No tenemos nada que ocultar, toda la información se va entregar porque tenemos nuestra conciencia tranquila".



Dejaron a 'Chapito' en su casa



El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reveló que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue dejado en su casa donde se le detuvo durante operativo fallido en Culiacán, luego de cuestionamientos sobre su hora de liberación.



"A las 18:49 por decisión colegiada de Gabinete de seguridad se ordena dar fin a operación, 18:49 se toma decisión, en trámite y en ese momento se retira la fuerza, dejan de estar ahí, dejan al presunto delincuente en el punto, nunca es movido de ahí, se retiran y el escalón que teníamos alrededor de casa en vigilancia", aclaró el General en conferencia acompañado del Presidente.



"Todo eso se empieza a retirar hacia el cuartel militar, esa es la forma en que sucede, la decisión, ya la expliqué, en base a lo que recibíamos de información, el Gabinete, riesgos que se estaban presentando, condiciones, operación, lo que pudiese haber presentado o si continuábamos con toda la acción que llevaba el personal militar, en ese análisis entre todos se determina: hay que retirar personal que esta realizando operación".



El titular de Sedena recordó que faltos para seguir el proceso legal, casi a las 15:50 horas, la misma hora en que se iniciaron las agresiones, se tomó la decisión de retirar las fuerzas.



"No teníamos todo completo, se estaba presentando situación donde se ponía en riesgo a la sociedad, había amenazas de actuar contra la sociedad, lo que se nos había informado era el ataque a la unidad habitacional, por lo que se decidió retirar la fuerza", indicó.



Revelan a responsable de operativo en Culiacán



El General Sandoval, reveló que el responsable del operativo fallido en Culiacán, que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán, es el Coronel Juan José Verde Montes.



"El comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel nacional es el Teniente Coronel Verde, él es el responsable de la generación, de obtención, de información", respondió a pregunta expresa el mando castrense.



"Él es el responsable de este grupo, él es el que maneja a las diferentes partes que constituyen esta estructura, va dirigiendo los esfuerzos, va haciendo el acopio de información, va dirigiendo a todas las partes que conforman a este grupo (...), que tiene una parte de inteligencia y una parte operativa, a él llegan todo los datos y va moviendo a los diferentes efectivos para desarrollar las operaciones".



"¿No les tuvo que haber informado?", se le cuestionó al General respecto a que el Coronel no avisó de que operativo en Culiacán estaba en curso y que se actuó sin contar con una orden de cateo.



Busca Sedena reforzar inteligencia



El Secretario de Defensa aseguró que las autoridades harán uso de la inteligencia para reforzar la seguridad luego de los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre en Culiacán.



"Ya lo mencionó señor Presiente, vamos a utilizar la inteligencia. Tendremos que reforzar partes para que el producto que se genera de inteligencia nos permita realizar las operaciones con seguridad para que no se dañe a la población", afirmó el general durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Nuestras fuerzas tendrán que seguir lo que ya se estableció como política; respeto irrestricto a los derechos humanos y uso de la fuerza, no abusar de la fuerza", agregó.



Asimismo, señaló que cuidarán el uso de la fuerza de acuerdo con la ley al momento de atender alguna situación que la requiera.



Cuestionado por las amenazas por parte de criminales en estados como Sonora, Chihuahua y Durango derivadas de los hechos ocurridos durante la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, el General Sandoval aseguró que dichas amenazas fueron enfocadas en atacar instalaciones militares y sus servicios.





Asimismo, señaló que se realizó un despliegue en todo el País a través de zonas y regiones militares que les permitió el despliegue de personal.



"Se les advirtió a todos los comandantes de región y de zonas sobre lo que se estaba captando para que con el despliegue que se tiene de personal militar y de la Guardia Nacional y también de personal de policías estatales o municipales, estuvieran alerta, pusieran atención a lo que estaba pasando en las ciudades en caso de que las amenazas fueran ciertas", agregó.



Arremeten contra medios por Culiacán



El Presidente y el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, arremetieron contra medios por su cobertura sobre Culiacán. Durante la conferencia mañanera, el Mandatario federal mostró una portada del periódico La Jornada para criticar que se puso una fotografía diciendo que al hijo del Chapo lo habían disfrazado de militar para poder liberarlo. López Obrador señaló que con el tiempo se supo que la fotografía correspondía a un militar que había sido retenido por criminales. Un reportero le cuestionó sobre la precisión de la información que habían dado del operativo, a lo que el Presidente respondió que lo que les interesaba era salvar vidas.



"A nosotros lo que nos importaba es que se salvaran las vidas, lo que nos importaba más que los detalles, lo que nos importaba más era el mensaje que se paraba el operativo", dijo.



Se le insistió sobre la imprecisión de los datos ofrecidos y tomó la palabra Durazo para decir que el hecho de que no hubiera información no justifica que se difundieran hechos equivocados. El Secretario agregó que el Gabinete de Seguridad no tiene la intención de mentir.



"Primeramente, el hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta. Al siguiente día en la mañana rectificamos información que habíamos dado el día anterior, deben entender en buen plan que en ese momento no estábamos pensando en la información sino en la esencia de la decisión que debíamos tomar para salvar vidas. Lo importante es que estábamos construyendo la información adecuada", lanzó Durazo con voz alta.



"Para el compañero de los medios, con todo respeto, una cosa es que se da información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra es tener la intención de mentir, que no existió y nunca existirá en el Gabinete, no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie, consecuentemente, cuando recibimos información corregida y corroborada la corregimos y expresamos, la damos a conocer al siguiente día, asumiendo la responsabilidad de haber recibido información equivocada".



Después, cuestionado sobre si el hijo del Chapo fue entregado al Ministerio Público o fue llevado a algún cuartel y si hubo una negociación con el Cártel de Sinaloa, López Obrador refirió que los datos ya se habían dado en la conferencia anterior y que si TV Azteca quería, pusiera que sí se negoció.



"Ya basta, con todo respeto, son asuntos que requieren responsabilidad, y no se puede poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue aplaudida por los medios, una política que desató la violencia en México porque se declaró una guerra y causó miles de muertos y se convirtió a México en un cementerio, eso era lo de antes, a este parteaguas que significa lo opuesto, a ya no apostar a la delincuencia, a no apostar al exterminio", dijo el Mandatario.



"Entonces ya es tiempo que también, incluso aún con este diálogo importante, esta polémica, pensar en el interés general y una ética que debe existir en el manejo de la información, pero no impuesta, los medios se deben regular con los medios, en este caso es la sociedad".



"Porque ya basta de amarillismo, de espectacularidad y de querer poner siempre, eso era cuando autoridades no tenían, reitero, cuando no había autoridad moral, que eran corruptos y entonces los sentaban en la silla de los acusados".



Plantea necesidad de apoyar a Morelos



Luego del motín en penal de Atlacholoaya, en Morelos, que dejó 6 muertos y más de 10 heridos, el Presidente dijo que se tiene que ayudar a la entidad ante problemática de inseguridad y violencia.



"Ayer por ejemplo un motín en la cárcel de Morelos, nos piden apoyo, tenemos que ir porque con cuántos elementos cuentan en los estados, municipios, para enfrentar este motín de más de 2 mil reclusos, pues tenemos que ayudar porque durante mucho tiempo no se atendió el problema de la inseguridad y la violencia".



"Se fingió, fue hasta escenográfico, todo era teatral y mostrar que se detenía un líder famoso de la delincuencia organizada, se filmaba, todo este tipo de cosas".



Ayer, reos se amotinaron en el penal de Atlacholoaya e incendiaron instalaciones y mataron a seis reclusos rivales, dos de ellos degollados y uno incinerado.



'Ojalá se salve Edil de Valle de Chalco'



Tras lamentar el ataque a balazos que mantiene al Alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, hospitalizado en estado grave, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera su recuperación.



En su conferencia de prensa, el Mandatario reafirmó el interés de su Administración en dar protección a todas las autoridades y a todos los ciudadanos del País, y aprovechó para comentar el caso del Edil morenista.



"Lamento mucho, aquí aprovecho para decirlo, lo que le sucedió, está herido, ojalá y se salve, lo deseo con toda mi alma, el Presidente Municipal de Valle de Chalco", expresó.



"Y así estamos pendientes de todos, de todos los ciudadanos, buscando resolver el problema de la inseguridad y de la violencia".



Tenorio Contreras es reportado en estado grave luego de recibir un balazo en la cabeza durante un ataque directo el pasado 29 de octubre.



De acuerdo con el parte médico, el morenista permanece sedado y con apoyo mecánico ventilatorio en cuidados intensivos del Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca.



Le calienta que lo vean como a ex Presidentes



Al hablar de que su Gobierno no tiene nada que ver con "megaproyectos", López Obrador dijo que grupos ambientalistas y organizaciones lo comparan con ex Presidentes, lo cual "calienta".



"Nosotros no tenemos nada que ver con megaproyectos, desde luego el tiempo lo dirá, hay quienes piensan que es más de lo mismo", aseguró el Mandatario durante su conferencia matutina.



López Obrador aseguró que hay grupos ambientalistas, intelectuales orgánicos, organizaciones sociales y no gubernamentales que no estaban de acuerdo con su proyecto de Gobierno.



"Entonces triunfamos y ellos siguen pensando que somos lo mismo, porque imagínense si cambian, que sería un acto de honestidad reconocer que se equivocaron. Si cambian se quedan sin discurso. O no querían la transformación o estaba pensando que se podía llevar a cabo la transformación de otra manera. Ganamos y ahora los mismos grupos con esa inercia me ven como si yo fuese Fox o Calderón, o Peña, y eso sí calienta, con todo respeto, eso es lo que ha estado sucediendo", afirmó.



Asimismo, el Presidente rechazó las críticas sobre el programa Sembrando Vida o el Tren Maya, señalados como "megaproyectos".



"Por cuestiones ideológicas o políticas quieren ponernos en el mismo papel representando el mismo papel de los anteriores gobernantes y no es así", aseguró.



Entregará hoy libro a editorial



Informó que hoy entregará a la editorial su libro sobre "economía moral", el cual espera que sea publicado el 1 de diciembre.



López Obrador hizo el comentario en su conferencia de prensa mañanera, cuando una vez más hacía una defensa de la estrategia de seguridad de su Gobierno, basada en atender las causas que generan la violencia y la delincuencia en el País.



"No se trata de actuar de manera autoritaria, prepotente y 'no me va temblar la mano' y declarar la guerra, y el que la hace la paga, y la ley es la ley (...) No, eso es otro asunto, esto es pacificar al País convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones, alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores", dijo.



"Así vamos a sacar adelante al País. ¡Vamos bien! Hoy a las 7 de la noche le entrego a la editorial mi libro, para que esté el día primero, porque lleva un mes la elaboración y la distribución en librerías. Y ahí habló de todo esto. Para dar a conocer cuál es el nuevo modelo, en lo político, en los económico, en lo social y en lo cultural, cuál es el nuevo modelo posneoliberal, en qué consiste".