'Los feminicidios tienen que acabar', hermano de Alicia Cortez

CIUDAD DE MÉXICO.-Alicia fue despedida con muchas lágrimas, gritos de dolor, aplausos y flores blancas, pero también con la promesa de que su asesinato no quedará impune.



Los feminicidios se tienen que acabar, la gente se tiene que enterar de lo que este desgraciado hizo y tiene que pagar", alzó ayer la voz un hermano de la víctima frente a su féretro.



El feminicidio de Alicia destrozó a su familia, amigos y vecinos, y al mismo tiempo evidenció, una vez más, que la Ciudad de México atraviesa por una crisis de violencia contra las mujeres.

De acuerdo con las indagatorias del caso, la víctima, de 39 años de edad, fue ultimada por su actual pareja, identificada como Marco Antonio.



Con el individuo también tenía un compromiso laboral, pues es el dueño de la empresa de limpieza corporativa donde Alicia laboraba desde hacía varios años.



A lo largo de un año de relación sentimental, la mujer sufrió violencia física y sicológica, por lo que tomó la decisión de alejarse.



"Ella ya había manifestado que era celoso y agresivo con ella, de hecho ella iba a entregar la oficina y a renunciar", comentó su sobrina Karina.



Sin embargo, el individuo se anticipó y, después de asesinarla, abandonó su cuerpo en un domicilio de la Colonia Colonia Hogares Mexicanos, en Ecatepec, municipio mexiquense que encabeza las cifras de feminicidios a nivel nacional.



Marco Antonio hizo creer a las autoridades y a la familia de Alicia que ella se había extraviado el 21 de febrero, hasta que fue detenido este fin de semana y confesó el feminicidio.

Durante el tiempo que Alicia estuvo desaparecida y la Fiscalía capitalina realizó las indagatorias sus allegados jamás dudaron que Marco Antonio estaba relacionado.



La tarde del domingo sus sospechas se confirmaron. El cadáver de Alicia fue localizado durante un cateo de las autoridades mexiquenses.



"El cuerpo fue encontrado en Ecatepec, en una propiedad de su jefe y pareja sentimental.

Efectivamente hay una declaración de esta persona, donde declara que él la mató", explicó Karina.

La Fiscalía no ha precisado la situación legal del sujeto, por lo que los familiares de la víctima temen que sea puesto en libertad y exigieron justicia.



Ayer por la madrugada, los restos de Alicia llegaron al domicilio de su madre, en la Colonia Daniel Garza, en Miguel Hidalgo, donde se cerró la vialidad para realizar el velorio.



En medio de rosarios y oraciones, sus amigos, familiares y vecinos evocaron recuerdos que la definían como una persona alegre, amorosa, trabajadora, excelente madre.



Antes de partir al Panteón Dolores, sus hijos, de 14 y 12 años, se acercaron al féretro junto con "Tierno", su mascota.



Detrás se colocó Francisco, su ex esposo y padre de los menores.



"Es algo muy triste. Mis hijos me reclamaron, me dijeron que no les había entregado viva a su mamá, como les había prometido", lamentó.



Mientras el ataúd de Alicia era cubierto con tierra y losas de cemento, las cerca de 100 personas que asistieron al funeral no dejaron de exigir justicia a gritos.