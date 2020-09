Los dimes y diretes tras el rechazo del INE a México Libre de Calderón y Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.- A las 7 de la mañana, la excandidata presidencial y exprimera dama, Margarita Zavala, celebraba la intención del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgarle registro a su organización México Libre de convertirse en partido político a partir de este sábado.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter, Margarita Zavala dijo que ayer era el día, pues México Libre, ¡Va!

"¡Hoy, es el día! #MéxicoLibreVa!", posteó.

Por su parte, a las 5 de la tarde, Felipe Calderón Hinojosa le respondió a Margarita Zavala: “Gracias @Mzavalagc por tu liderazgo y entrega incansable a la construcción de @MexLibre_, que significa contribuir a las mejores causas de México”.

Ya en el debate del INE, Calderón, representante de la organización México Libre, aseguró que era falso que algunos donativos que se les hicieron no estén identificados.

En varios mensajes a través de su cuenta en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa dijo que en México Libre, los donativos que se le cuestionaron provienen de la aplicación “clip” y todos los donantes que la usaron están totalmente identificados y, remarcó, es falso que no lo estén.

Además señaló que si el INE duda de su autenticidad tiene la atribución de corroborarlo con los bancos.

“En @MexLibre_, los donativos que se le cuestionan provienen de la aplicación clip. Todos los donantes que usaron esta aplicación están totalmente identificados. Es falso que no lo estén. Si el @INEMexico dudara de su identidad, tiene la atribución de corroborarla con los bancos”, posteó el expanista.

“Incluso se hizo llegar a @INEMexico copias de las mismas tarjetas de crédito que de manera voluntaria hicieron llegar los donantes. El @INEMexico está discutiendo sin poner en la mesa la información completa. @lorenzocordovav @CiroMurayamaINE. Es falso que no estén identificados”, agregó Calderón.

Además, dijo que de cada uno se exhibió el recibo respectivo, con los cuatro últimos dígitos, como lo establece la normatividad bancaria. “Se exhibió además copia de la credencial para votar y carta bajo protesta de decir verdad que identifica al donante”, anadió.

A las 10:30, Calderón Hinojosa posteó: “El último día de un proceso de año y medio, el Consejo dice que recibió una nueva queja contra @MexLibre_, que dicen los consejeros que no conocen. Sin conocer su contenido, es absurdo que se niegue derechos políticos a ciudadanos, entre ellos el de organizarse políticamente”.

Ya con el fallo de negarle el registro, el expresidente Felipe Calderón aseguró que si quería negarle el registro a México Libre, al menos, se hubieran ahorrado el "ridículo" de sus argumentos.

En un mensaje de Twitter Calderón amagó con que no los van a detener.

“Si querían negarle el registro a @MexLibre_, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener”, dijo Calderón.

Esta noche el INE, le dio revés a la familia Calderón-Zavala, al negarles el registro como partido político.

Además, Calderón Hinojosa le dijo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que miente al decir que hay un 8.2% del ingreso en el que no se tiene claro el origen de las aportaciones a México Libre.

En un segundo mensaje después de negarle el registro, Calderón dijo que los donantes de México Libre están perfectamente identificados, y aseguró que Lorenzo Córdova lo sabía y lo ocultó.

Dijo que es un día de vergüenza para Córdova y el INE y para la memoria de su padre Arnando Córdova, pues lo avergonzaría su decisión.

“Mientes @lorenzocordovav. Nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el @INEMexico y para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión”, sentenció Calderón.

Por lo anterior, el consejero electoral Ciro Murayama salió en defensa del INE al señalar que la votación para definir si México Libre se volvía o no partido político, hubo entera independencia en el instituto y descartó presiones del gobierno de la 4T.

"Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad", afirmó.

Además, Murayama afirmó que el voto que emitió en contra de México Libre fue a causa de una presunta irregularidad en el financiamiento de la organización, y mismo que representa un 8.2% en las finanzas de ésta.

Luego del mencionado mensaje y de darse a conocer el sentido de su sufragio, el funcionario electoral se volvió tendencia en redes sociales, gracias a quienes le aplaudieron su decisión.