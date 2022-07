"Los delincuentes están uniformados", dice hombre que asegura haber sido extorsionado y golpeado por policías de tránsito

"Es un terror entrar al Estado de México", afirmó un automovilista que fue golpeado por policías de tránsito estatales, que lo obligaron a salir de carriles centrales a laterales frente a Plaza Satélite, cuando venía de Guanajuato rumbo a la Ciudad de México.

"Hoy venía llegando por la autopista México-Querétaro de Guanajuato a hacer negocios a la Ciudad de México, cuando en Periférico Norte, pasando Tlalnepantla dos motocicletas con tres agentes de tránsito me sacaron a la lateral, para pedir mis documentos", relató el automovilista quien pidió resguardar su identidad.

No es la primera vez que me extorsionan en el Estado de México, donde es un terror transitar desde Cuautitlán Izcalli hasta Naucalpan, por lo que empecé a grabar mientras mi compañero llamaba por teléfono a 'Multa segura', donde me indicaron que los agentes de tránsito –varones- no podían infraccionarme", indicó.