Los "Mexicles" se deslinda de homicidio de niñas en Juárez

CIUDAD JUÁREZ.- A través de una manta con un mensaje, el grupo delictivo los “Mexicles” se deslindó del homicidio de las tres niñas y un adulto, así como un hombre, que no ha sido identificado oficialmente, fue privado de la libertad.



"Hay algunos indicios importantes que se han recabado, algunas declaraciones que nos han ayudado a poder individualizar el grupo delictivo que pudiera haber cometido este brutal ataque y nos encontramos ahorita pues reuniendo todos los elementos para continuar y plasmar las principales líneas de investigación", declaró el lunes en conferencia Jorge Nava, Fiscal de Distrito Zona Norte.



Ante esto, las primeras horas de este día, la banda dejó una manta colgada sobre el puente en Municipio Libre y eje vial Juan Gabriel y expresaron:

Este comunicado va dirigido a la ciudadanía juarense y vallejuarenses, nosotros la organización Mexicles nos deslindamos por completo del cobarde ataque ocurrido en Riberas 5, donde fallecieron inocentemente tres niñas”, decía el texto, según El Diario de Juárez.



Además, señalaron que la Fiscalía ha querido responsabilizarlos del ataque con el objetivo de desviar la atención para proteger a los supuestos culpables: Víctor Elías, alias 'El Chito' y 'el Chato'.



Y destacaron: “Nosotros ‘Las Fuerzas Especiales Mexicles’ No nos metemos con gente inocente, nuestra guerra es con la gente (delincuentes) del Valle de Juárez y no con nadie más hasta este momento nosotros no hemos atentado en contra de ninguna corporación gubernamental”.



Cabe mencionar que los hechos ocurrieron la noche del domingo en una granja de la colonia Riberas del Bravo, en las calles Puente Yáñez y Niagra, donde la familia Gordillo celebraba un pequeño convivio cuando fueron interrumpidos por un grupo de al menos cinco sujetos armados que dispararon en 100 ocasiones acabando con la vida de cuatro personas.