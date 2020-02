Los LeBarón y familiares de personas desaparecidas marchan en Guerrero

GUERRERO.- Los hermanos Adrián, Julián y Brayan LeBarón marcharon junto con familiares de desaparecidos y asesinados de Chilapa la tarde de este sábado para exigir un alto a la violencia.

Los hermanos LeBarón llegaron a Chilapa al mediodía para acompaña en la Caminara por la paz, la justicia y la dignidad que convocó el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos.

En la marcha también participó el senador Emilio Álvarez Icaza, la presidenta de la organización civil Causa Común, María Elena Morera.

La caminata comenzó el crucero de la comunidad de Tecoyutla, sobre la carretera federal Chilapa-Zitlala: en el memorial de los desaparecidos, el lugar donde la noche del 29 de noviembre del 2014 hallaron dentro de una camioneta en llamas los cuerpos desmembrados de Alejandrino y Hugo, los hermanos de José Díaz Navarra, el vocero del colectivo Siempre Vivos.

En la caminata tomó rumbo a la plaza cívica, en el mero centro de Chilapa.

En la plaza se realizó un mitin donde participaron los hermanos LeBarón.

Adrián LeBarón, padre de una de las tres mujeres y abuelo de cuatro de los seis niños que fueron asesinados en Chihuahua en noviembre pasado, dijo que siente vergüenza que en este momento el país no pueda ofrecer otra cara que no sea la de la violencia a los visitantes.

“Cuando la casa está sucia o tiene cucarachas o el baño está tapado, te da pena invitar a alguien, siento que así en México, ya nos da pena invitar a alguien por el grado de violencia que hay, por los muertos, desaparecidos y porque no hay mucho que presumir”, dijo en zócalo de Chilapa.

Agregó: “Yo recuerdo de niño que Acapulco era el lugar más visitado en México, quién no quería ir a Acapulco, era icónico, y ahora le sacan venir a estos lugares, para mí es vergonzoso”.

Adrián LeBarón lamentó visitar Chilapa por la tragedia que está viviendo.

“Cuando llegué me di cuenta que hay muchas mujeres viudas. Me duele pensar lo que han sufrido, muchos nos decían que no viniéramos, porque Guerrero es muy peligroso, yo prefiero luchar al lado de una mujer luchadora que al lado de mil cobardes que abundan alrededor de las ciudades”, dijo Adrián.

Adrián LeBarón llamó a los ciudadanos para exigirle a los gobierno de todos los niveles den resultado en el tema de seguridad.

Si las instituciones están desorganizadas, hay que organizarnos nosotros como ciudadanos”, dijo.

Lamentó que este momento el país no tenga un sistema de justicia fuerte para poder detener la violencia que se vive.

LeBarón también habló sobre las imágenes que se difundieron de niños armados en que presentó la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como sus nuevos integrantes, para defenderse de la organización criminal Los Ardillos.

Dijo que en sus pueblos, en Chihuahua, están analizando armarse, pero sólo hombres y mujeres y no niños como ocurrió hace unos días en Chilapa.