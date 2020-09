Los 650 intelectuales, académicos y periodistas desean generar repudio y la eventual deposición de AMLO, dice Julio Hernández en La Jornada

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista Julio Hernández dijo que las 650 firmas de intelectuales, académicos y periodistas contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refleja el deseo de acelerar el repudio y la eventual deposición del actual ocupante de la silla presidencial.

En su columna para el diario La Jornada, Hernández indica que el texto hace creer que México la libertad de expresión está bajo asedio, cuando esto es falso.

"El tono de alarma pretende dar por sentado que en México ha habido libertad de expresión y democracia durante administraciones anteriores", dice.

El reportero indica que este desplegado contrasta con el abrumador voto que le dio a AMLO la presidencia y que muchos de esos votantes consideraron "un necesario viraje a fondo para salir del reino de la simulación que durante décadas mantuvo en el poder a la peor clase política (en lo que va de este siglo, los deplorables gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), con graves marrullerías mediáticas, políticas y presupuestales que beneficiaron a algunos de los principales promotores del desplegado en cita".

Por último, Julio Hernández dice que "no hay un asedio a la libertad de expresión, pero sí un constante uso de la tribuna presidencial matutina para precisar o contravenir cierto ejercicio periodístico que de manera sistemática, facciosa e indefendible en términos profesionales, se dedica a hacer política contra un hombre de poder que, a juicio de quien teclea estas líneas, ha persistido en el error de darle más realce del debido a publicaciones, columnas y opiniones que deberían cumplir con su ciclo natural de exposición pública sin el aliciente de las destempladas reacciones presidenciales".

"No soy autoritario", responde AMLO a intelectuales

"Ahora se sienten ofendidos, cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que ayer se difundiera un desplegado en el que más de 650 escritores, científicos, artistas, académicos, empresarios intelectuales, periodistas, cineastas y poetas dijeran que el Presidente “pretende socavar la libertad de expresión".

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que "es demostrable que ellos (los firmantes del desplegado) eran bien atendidos por el gobierno".

El Presidente dijo que mes con mes, gobiernos anteriores compraban las revistas de "Letras Libres" y "Nexos".

"Yo entiendo, cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui".

Agregó que en gobiernos pasados se mantuvo una política de control absoluto a los medios de información, aunque dijo que hubo "honrosas excepciones", pero que en su mayoría era "pura prensa vendida o alquilada".

"Qué bueno que hay debate, yo no voy a pedirle a los intelectuales escritores que simpatizan con nosotros que están a favor de la transformación que hagan un desplegado, porque eso no, éste es un corporativo (el del desplegado), es un agrupamiento conservador y es entendible que actúen de esta manera", dijo.

En el desplegado, los firmantes señalaron que el titular del Ejecutivo federal utiliza permanente un discurso de estigmatización y difamación contra los que llama sus adversarios, con lo que "agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante".

Sin embargo, el Presidente se describió como una persona que no odia, sino que es “pacifista” y que lo que hay es honestidad intelectual y honestidad en lo económico.

"Se acaba la corrupción entonces esa es mi respuesta. Respeto a todos y me gustaría que ellos mismos hicieran un análisis de contenidos de medios”, indicó y propuso a Gabriel Zaid, que “es un hombre inteligente aunque muy conservador, que ponga sobre la mesa todos los periódicos de hoy, a él le gusta hacer estas investigaciones sencillas y profundas, nada más que lo domina su conservadurismo que sería muy bueno, porque lo considero a pesar de su conservadurismo, honrado".