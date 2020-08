Loret revela video de Pío López Obrador, hermano de AMLO, recibiendo dinero en paquetes

CIUDAD DE MÉXICO.- Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió de David León, al menos en un par de ocasiones, en 2015 paquetes con lo que Carlos Loret asegura, era dinero en efectivo, para reforzar la operación de Morena en Chiapas, y con mira a la elección de 2018.

En un video de Latinus, el periodista Carlos Loret muestra ambas grabaciones, asegura que las tomó el propio David León y en donde se observa que Pío recibe los paquetes, uno en un restaurante y otro en su propia casa. No hablan abiertamente de las cantidades.

"Aquí te traigo 400", se le escucha decir en una de las grabaciones. "Hazle saber al Licenciado que lo estamos apoyando", también dice León. Entonces, Pío era operador de Morena en Chiapas. Discuten sobre si AMLO se dará cuenta o no del apoyo, si se dará cuenta del apoyo en sus mítines cuando hay "audio y templete".

David León fue coordinador nacional de Protección Civil y recientemente fue nombrador por el presidente López Obrador como titular de la nueva empresa distribuidora de medicamentos de la 4T. En su cuenta de Twitter, David León respondió ante el señalamiento: "Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público.

Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades".

Después escribió: "En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX , no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx". Pío López Obrador no ha emitido postura, al menos desde su cuenta de Twitter, con casi 20 mil seguidores.

La grabación se da a conocer en la misma semana en que un video filtrado muestra sobornos millonarios a funcionarios del Senado cercanos a legisladores panistas en el contexto de la reforma energética. Emilio Lozoya asegura en su declaración que hubo siete entregas como esa, con maletas llenas de dinero. Este es el video de Latinus, los clips inician después del minuto 8:



En su Bajo Reserva Exprés del 23 de octubre de 2019, EL UNIVERSAL señaló que "con bombo y platillo" se anunció la incorporación de 21 alcaldes chiapanecos de distintos partidos a la 4T, a las filas de Morena, en presencia de Pío López Obrador, hermano del Presidente.

El texto refiere que Pío López Obrador hizo una labor para comprar a los presidentes municipales y meterlos a Morena.

“Lo hizo, nos aseguran, de la mano de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Ismael Brito Mazariegos, y al más puro estilo autoritario del PRI en los años 70”.

Nos aseguran que algunos munícipes fueron objeto de presiones y amenazas para abandonar su militancia y abrazar al partido fundado por AMLO”.