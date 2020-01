Loret de Mola ventilado por Javier Duarte en otro montaje, reportan

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del juicio del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, relució el nombre de Carlos Loret de Mola, según reportan medios de aquel estado.

Al político "jarocho" recienteme le fue negada la libertad condicional y en su declaración reveló que su renuncia y huida a Guatemala fue pacto y orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Así, la cobertura del suceso noticioso en primicia fue para el comunicador Carlos Loret de Mola.

De tal manera, Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, acordó la entrevista con Loret "simulando una renuncia voluntaria", sostuvo Duarte.

“Yo dije en la entrevista que me iría para enfrentar los cargos en mi contra. No era verdad. Todo estaba arreglado. Las preguntas estaban acordadas. Me pidieron que diera motivos distintos a los reales”.

#LordMontajes

Con esta nueva revelación, las redes sociales han bautizado al periodista como #LordMontajes, pues antes de lo de Javier Duarte recordaron que estuvo envuelto en el caso de Florence Cassez.

Durante el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue señalado de participar en la difusión de la noticia de supuestos secuestros a cargo de la ciudadana francesa; situación que fracturó las relaciones diplomáticas entre México y Francia.