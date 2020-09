Loret comparecerá por caso Vallarta y Cassez el 1 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- El 1 de noviembre, Carlos Loret de Mola comparecer por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, confirmó su hermana en una entrevista que concedió a Carmen Aristegui.

Guadalupe Vallarta reveló que el periodista tendrá que comparecer ante el juez por encabezar la transmisión televisiva donde se dio a conocer el caso de su hermano mediante un monta, donde lo acusaban de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.

Lo único que sé es que va a comparecer el día 1 de noviembre, yo no tengo mucho acceso a ese punto, porque me mantengo fuera de, directamente no lo hago, pero por fuera si estoy observando para que las cosas caminen por mi hermano Israel, puntualizó.