Lorenzo Córdova garantiza legalidad del INE en la Revocación de Mandato

CIUDAD DE MÉXICO.- El INE garantiza legalidad en la Revocación de Mandato.

El Instituto Nacional Electoral (INE) garantizó que la consulta de revocación de mandato se realizará en condiciones de legalidad, equidad, transparencia y certeza, aseguró su presidente Lorenzo Córdova Vianello.

En un video publicado en redes sociales, el consejero presidente del INE puntualizó que toda aquella persona que desee emitir su opinión en dicha consulta, esté inscrita en la lista nominal y tenga su credencial de elector vigente, tiene asegurada su participación y su papeleta para votar.

Recordó que hace unos días, el Consejo General del INE declaró definitiva y válida la lista nominal de electores para la jornada del próximo 10 de abril.

Estamos a dos semanas de la jornada de Revocación de Mandato, y el @INEMexico sigue trabajando para hacer posible este inédito ejercicio de democracia participativa. De cara al 10 de abril, infórmate, involúcrate y participa. pic.twitter.com/EJUzPF5pGG — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) March 27, 2022

INE declara válido padrón electoral

Declarar válido y definitivo el padrón electoral y la lista nominal de electores ratifica que el INE está garantizando la universalidad del sufragio. Esto confirma que cada ciudadana y ciudadano inscrito en la lista nominal y que cuente con su credencial vigente, tendrá la certeza de que podrá emitir libremente su opinión sobre la revocación de mandato del Presidente de la República, y que contará con una papeleta esperándolo en el centro de votación que le corresponda", subrayó.

Córdova Vianello recalcó que quienes no estén inscritos en la lista nominal no podrán participar en el ejercicio revocatorio, pero no porque se infrinjan sus derechos, sino por un tema de certeza y legalidad.

Explicó que cada vez que hay un proceso democrático organizado por el INE, se establece una fecha de corte del padrón electoral y del respectivo listado nominal, para dar absoluta certeza sobre aquellas ciudadanas y ciudadanos que podrán participar en la jornada de votación.