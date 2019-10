López Obrador reitera que no se desistirá captura de hijo de 'El Chapo'

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que no desistirá de la captura de Ovidio Guzmán López, pues no puede haber impunidad.

El mandatario fue cuestionado de nuevo durante la conferencia de prensa matutina sobre si el gobierno federal intentará detener a Ovidio Guzmán, luego del operativo fallido del jueves pasado en Culiacán, Sinaloa que concluyó con la liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no debe haber daños colaterales, para eso la inteligencia, más que la fuerza”, contestó.

López Obrador reconoció que en el operativo fallido en Culiacán falló la inteligencia y afirmó que se está revisando cuáles fueron las fallas al interior del Gabinete de Seguridad.

El Presidente aclaró que fue la Secretaría de la Defensa (Sedena) la que tenía conocimiento del operativo descartó alguna responsabilidad de Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa.

“Lo que sí es que cuando me enteré que se había generado este conflicto y me informan, les pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo lo avalo”, dijo sobre la decisión de desistir de la acción que llevaban a cabo para cumplir con la ejecución de una orden de aprehensión con solicitud de extradición en contra de Ovidio Guzmán.

El Presidente consideró que en crisis, como la ocurrida en Culiacán, se aprende y en el caso del Gabinete de Seguridad se realiza ya una revisión.

“Yo lo pedí, que se hiciera una evaluación sobre la forma en que se llevó a cabo el operativo, lo que me interesa mucho es que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, no queremos derramamiento de sangre, de nadie; nos duele también una pérdida de la vida de un presunto delincuente”, dijo.

López Obrador afirmó que luego de la decisión que tomó de detener el operativo contra Ovidio Guzmán para evitar muertes se siente bien, pues de haber ocurrido una masacre él no hubiera sido derrotado moralmente.

“Vamos a suponer que hay una masacre y los opositores logran articular un movimiento para pedir mi renuncia; pues me voy, pero cómo me voy, no derrotado porque dejé de ser Presidente, sino derrotado moralmente por haber dado una orden equivocada”, dijo.

Agregó que responderá a cualquier denuncia en su contra, si se considera que cometió un ilícito pues “por encima de las leyes está la vida humana”.