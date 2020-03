López Obrador llama a mexicanos a no confiarse del COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - Ante la crisis por la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a no confiarse y a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud (SS).



Aprovecho para comunicarle a todos: no nos confiemos, no debemos de confiarnos, todos a cumplir las recomendaciones”, dijo.



El mandatario pidió estar alerta de los síntomas como tos seca, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cuerpo y pérdida de olfato.



“Desde luego procurar no salir, no usar además los cubrebocas, si no son necesarios”, pidió.



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, ha llamado a la población a quedarse en casa durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, que abarca del 23 de marzo al 19 de abril, y a no viajar durante Semana Santa.