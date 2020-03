López Obrador descarta toque de queda por coronavirus

Ciudad de México (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un toque de queda en el País por la pandemia del coronavirus.

El mandatario fue cuestionado sobre en qué consistirá el Plan DN- lll que anunció esta mañana.

Consistiría en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares, las enfermeras y la experiencia del Ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones difíciles“, dijo.

“¿Fines sanitarios solamente, no toques de queda?”, le preguntaron.

“Ese es otro asunto. No al autoritario, no a la discriminación. Qué hacemos con toques de queda. Yo respeto la decisión que se tomen en otros países; nosotros no necesitamos eso, estamos construyendo una auténtica democrática”, contestó.

López Obrador agregó que si se requiere él dará conferencias a mediodía o en la tarde e invitará a la población a quedarse en casa.

“No les voy a decir he decretado que haya limitación a las libertades, toque de queda, nadie salga a las calles, el Ejército se hace cargo. Aquí llamó al pueblo para que se queden en su casas, porque así nos conviene y estoy seguro de que me van hacer caso, nada por la fuerza”, dijo.