López Obrador celebra que "El Chapo" quiera donar su dinero a indígenas

Ciudad de México (GH).- La intención de Joaquín “El Chapo” Guzmán de entregar su dinero a las comunidades indígenas le gustó, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Me gustó la declaración, para que digo que sí, si sí. No sé si sea cierta o no, no puedo yo verificarlo, pero si es como salió en los medios que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro”, dijo.