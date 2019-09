López Obrador afirma que no se va a reelegir

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no buscará la reelección al concluir con su mandato.

No reelección, soy maderista, por eso me estoy aplicado en mi periodo, para hacer las cosas a fondo. No me voy a reelegir, es un asunto de principios, lo que estimo mas importante en mi vida”, contestó a una pregunta expresa sobre la propuesta del diputado local de Tabasco Charlie Valentino León Flores.