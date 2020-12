López Obrador abre la puerta a reconocer Joe Biden la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uno de los pocos mandatarios del mundo que todavía no ha reconocido la victoria de Joe Biden, insinuó este jueves que podría hacerlo tras la reunión de los representantes del Colegio Electoral, que la próxima semana ratificarán la victoria del demócrata.

Estamos esperando que las autoridades electorales de Estados Unidos ya definan sobre el resultado de la elección y una vez esto suceda, nosotros ya vamos a pronunciarnos y a enviar un mensaje a quien resulte triunfador, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre la reunión del Colegio Electoral, que tendrá lugar el 14 de diciembre, López Obrador dijo que "si ya en esa instancia se decide y es definitiva, pues ya de inmediato nos pronunciaremos".

Acto seguido, fue preguntado por la posibilidad de que el presidente saliente Donald Trump no acepte el resultado, a lo que López Obrador respondió "estaremos atentos a todo eso".

"No queremos apresurarnos, no nos gustan las cargadas", subrayó.

Junto a países como Rusia o Corea del Norte, México es uno de los pocos que no ha reconocido la victoria en las elecciones del 3 de noviembre de Joe Biden, quien acumula 306 votos electorales, por encima de los 270 necesarios para alcanzar la Casa Blanca.

López Obrador ha pedido que se resuelvan primero las acusaciones de fraude electoral vertidas sin pruebas por Donald Trump, con quien el presidente mexicano ha mantenido una buena sintonía hasta ahora.

En varias ocasiones ha justificado que la Constitución mexicana aboga por no intervenir en la política interna de otros países y ha recordado su malestar porque cuando denunció un fraude electoral en los comicios de 2006 tras perder contra Felipe Calderón, varios Gobiernos extranjeros reconocieron a Calderón sin esperar al recuento.

López Obrador aseguró este jueves que no ha tenido contacto con el equipo de Biden "porque la relación la tenemos con el Gobierno actual".

"Estamos actuando de manera institucional y lo vamos a seguir haciendo de esa forma. Respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención", afirmó.

En pleno periodo de transición, el Gobierno mexicano negoció y acordó con la Administración Trump el levantamiento de los cargos por narcotráfico contra el general mexicano Salvador Cienfuegos para que pudiera regresar a México.