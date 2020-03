López-Gatell pide a empresas a comprender importancia de medida 'Quédate en casa'

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la contingencia por el coronavirus, Hugo López-Gatell hizo un llamado a las empresas para que comprendan la importancia de la medida #QuédateEnCasa.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud compartió un video en su cuenta de Twitter para señalar que en el sector público y privado existen empleos que pueden realizarse de manera remota y en caso de no ser posible, solicitó alternar los horarios de los trabajadores en las compañías e insistió en reducir al mínimo la movilización de personas para reducir los contagios por Covid-19.

"Pedimos a las empresas tomar la iniciativa. Si no es posible, alternen horarios”, expresó en la red social.

El Doctor López-Gatell solicitó a las empresas dar el respaldo a sus empleados para quedarse en casa ante la contingencia por Covid-19 sin que sean penalizados con que sean despedidos o no se les pague el salario.

"Es solo un mes, pero es un mes de solidaridad de todo el País para el interés de todas y todos".

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud indicó que las compañías deben garantizar un mes de salario para sus trabajadores, además de que tienen la obligación de protegerlos para que no sean despedidos y puedan quedarse en casa.

Si las empresas grandes, medianas o pequeñas o muy pequeñas hacen esto, vamos a tener decenas de millones de personas quedándose en casa y así es como funciona la mitigación".

El funcionario de Salud dijo que en la medida que las personas no se encuentren en sus lugares de trabajo o escuelas se podrán evitar contagios.

Es el momento de parar todo

El día de ayer, la Secretaría de Salud llamó de nuevo a parar la movilización de personas “enérgicamente” durante el periodo del 23 de marzo al 19 de abril para reducir la curva de contagios y entrar más leve a la fase 3 del coronavirus.

Hugo López-Gatell enfatizó durante la conferencia de prensa matutina en que “este es el momento” y la oportunidad de México de reducir esa curva epidémica que evitaría el colapso del sistema de salud, como ha ocurrido en países como Italia.

"Este es el momento único que no podemos perder. Hacerlo ya y masivamente hasta donde el límite de la realidad lo permita, hacerlo ya, todos al mismo tiempo, no se puede ir escalonando, no se puede perder el momento”, dijo.

El peligro, de no parar, es que se “sature el sistema de salud” durante la fase 3 de la epidemia.

“Que quede claro: Se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia, con la jornada de sana distancia, si se instaura energéticamente; no salga a la calle, se queda en las casas, la curva sea de menos tamaño que permita atender a los enfermos”, dijo.