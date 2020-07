López-Gatell expresa preocupación por las cifras de Covid-19 en México y la rápida reapertura en algunos estados

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró en conferencia de prensa que ve con mucha preocupación la pandemia del virus SARS-CoV-2 en México.

El funcionario detalló que reconoce la preocupación existente por parte del Consejo de Salubridad General debido a que las medidas sanitarias han sido incumplidas y en consecuencia por el desorden durante el desconfinamiento se teme un repunte de casos.

Desde Palacio Nacional el médico advirtió lo siguiente:

En una frase el mensaje es de preocupación por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional y la situación que se verifica en algunos casos, que ya habíamos alertado desde el inicio el riesgo de que conforme ocurra el desconfinamiento, la apertura se haga demasiado rápido, que no se cuide el orden, que no se cumplan las medidas de seguridad sanitaria, que no se conserve la sana distancia, que no se involucre suficientemente a la población, que haya barreras de comunicación entre el Gobierno local y la población".

Continuó "Me refiero al Gobierno tanto del estado como a los municipios y que entonces la reapertura sea acelerada, no se cuide los límites contemplados en los semáforos, haya contagios y entonces repunte la epidemia localmente".

Por otra parte, López-Gatell reiteró que a 40 días de iniciada la Nueva Normalidad es indispensable tener claridad en qué consiste y cuáles son los cambios que permanecerán durante mucho tiempo.

"La nueva normalidad no es la antigua normalidad. No es regresar a lo de siempre, estamos en medio de una epidemia, estamos en la parte más alta de una epidemia de Covid-19. En el continente americano se encuentra la enorme mayoría de la epidemia, y México es parte del continente americano, no nos podemos sustraer a esa realidad. La nueva normalidad implica la conciencia de que tenemos que cuidar todos los días, todas las horas del día lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos. Tenemos que incorporar a nuestra vida diaria los cuidados indispensables que son relativamente básicos para lograr que no nos contagiemos y no contagiemos a otras personas".

No obstante, aclaró que esto es "una responsabilidad individual, porque no se puede obligar a cada persona a que guarde la sana distancia, a que no salga a la vía pública cuando no tiene una actividad indispensable, a que si tiene síntomas de alguna enfermedad compatible con Covid se quede en casa, a que proteja el estornudo y no sobre las manos, a que no se saluden de beso, de abrazo ni de manos".

Respecto a las facultades de cada autoridad en la gestión de la contingencia, el subsecretario apuntó que "Es también una responsabilidad del nivel local de Gobierno, de los municipios, que aseguren que los espacios públicos que no deben estar abiertos porque el semáforo de riesgo indica que no es procedente, deben permanecer cerrados. Porque muchas de las decisiones administrativas que regulan la actividad comercial y económica son locales".

Aunado a "una responsabilidad de los Gobiernos estatales porque algunas disposiciones son estatales y saben perfectamente que empresas abrieron y si abrieron o no cuando les correspondía, en caso de que si les correspondía y abrieron qué medidas deben seguir estipuladas clara y precisamente por los lineamientos de seguridad sanitaria en el espacio de trabajo. Las autoridades estatales son autoridades sanitarias y las reconversiones hospitalarias se instruyeron por acuerdo del Consejo de Salubridad General desde el mes de marzo, y no se han logrado las reconversiones en todos los casos, limitando la capacidad de atención en el nivel local".

López-Gatell dijo que en el Gobierno Federal es responsable de la contingencia por Covid-19, ya que "estamos encargados de dar disposiciones generales y supervisar que se cumplan apropiadamente. Todas y todos somos corresponsables de esto, nos corresponde cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros cercanos y a toda la población".

Respecto a las críticas y cuestionamientos al desempeño de la Secretaría de Salud y a la administración de Andrés Manuel López Obrador en su conjunto, el médico solicitó que "dejemos ya este discurso de ataque, de polarización, ahí está lo que ocurre, los 35 mil muertos, no dependen de una persona, no dependen de un nivel de Gobierno. En México tenemos tres órdenes de Gobierno y todos tenemos tres sectores de la población: público, privado y social, así como a la sociedad en su conjunto, los componentes del Estado Nacional: el Gobierno, el territorio y la población".