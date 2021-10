López-Gatell cree que cubrebocas se convirtió en instrumento con el que "egoístas" culpan a otros de contagios

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que en el marco de la pandemia de Covid-19 en el país, el uso del cubrebocas se convirtió en un instrumento por medio del cual personas egoístas culpaban a los demás de los contagios, en lugar de que este sirviera como “un instrumento de conexión social, para protegernos los unos a los otros”.

Estos comentarios fueron dichos por Hugo López-Gatell en el marco de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, durante la charla "La solidaridad en la pandemia", en la que compartió las lecciones que México aprendió durante la emergencia sanitaria.

El responsable de la estrategia contra el coronavirus, hizo referencia a la responsabilidad de los exsecretarios de Salud en los daños al sistema sanitario y también a temas como la identificación del deteriorado estado de salud de la población y la desigualdad social.

Hugo López-Gatell el enemigo no.1 de México ����



pic.twitter.com/uENybnY7R9 — Ana Lucía Medina ���� (@analucia_medina) October 14, 2021

También habló del “dilema falso” respecto al uso del cubrebocas e hizo una comparativa entre que debió ser usado como “instrumento de conexión social, para protegernos los unos a los otros”; sin embargo, se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas, trataban de echarle la culpa a los demás” pues al no usarlo o usarlo mal podrían contaminar a los demás.

Esto fue lo que comentó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:

“Recordaran el dilema falso inducido respecto al cubrebocas. No quisiera enfatizar esto una vez más, pero la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas, trataban de echarle la culpa a los demás. Que se ponga el cubrebocas porque si no, me contaminará a mí y a mi familia y a mi pequeño universo, cuando en términos técnicos, si hubiéramos pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social, para protegernos los unos a los otros, hubiéramos tenido mejores resultados".