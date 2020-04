López-Gatell asegura que nadie miente en cuanto a cifras de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- En la notificación de casos nuevos, “nadie miente”, aseguró esta noche el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez en entrevista con Televisión Azteca, luego de que la televisora lo acusara de decir falsedades e hiciera un llamado a no hacer caso de sus recomendaciones.

En entrevista con el periodista Javier Alatorre, conductor principal de la televisora del Ajusco, el funcionario federal dijo que las "discrepancias" que denunció la televisora la semana pasada entre las cifras del gobierno federal y las de los estados, se dan porque existe un desfase de hasta tres días entre la presentación de las cifras federales y la entrega de los datos por parte de los gobiernos estatales.

-¿Nadie está mintiendo en esta situación?, pregunta el comunicador.

“No. Es simplemente un asunto de un desfase de tiempo. Vamos a suponer que hay un estado que tenga 10 casos nuevos pero no los notifica en tiempo real, el estado los conoce pero puede pasar un tiempo en que la Federación no los conoce. Lo que debe ocurrir es que se informe en tiempo real”, dijo el funcionario.

El encuentro se da después de que el conductor del noticiario estelar de Tv Azteca llamara a la población a "no hacer caso" al subsecretario sobre la información que presenta cada día en la conferencia sobre el balance de coronavirus en México.

Alatorre consideró que los datos ofrecidos por López-Gatell en sus conferencias “son irrelevantes”. En un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación, llamó el sábado a Azteca a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General, en el marco de la de emergencia sanitaria

Durante la entrevista que se transmitió en el horario estelar de la televisora, López Gatell explicó que la Fase 3 de la epidemia por Coronavirus es la parte “más retadora” de la epidemia porque se presentan miles de casos; lo más complicado, dijo, es garantizar que exista la disponibilidad suficiente de camas, médicos, enfermeras e insumos en todas las unidades hospitalarias del sector salud.

“Esta epidemia es de una dimensión histórica. Hace más de 100 años se presentó la más grande pandemia de Influenza, desde entonces y hasta la fecha no se había presentado una epidemia de esta magnitud”, dijo.

-¿En qué momento podemos hablar de fechas? ¿En qué momento podríamos ver luz en el túnel?, cuestionó el comunicador Alatorre.

-Ha sido muy importante el trabajo al que contribuyeron académicos de las universidades públicas, que nos permitió hacer una predicción muy consistente del momento en que veríamos el punto máximo de la epidemia, la mayoría coincide en que sería entre la primera y segunda quincena de mayo. A finales de mayo podríamos tener una reducción sostenida de contagios, explicó el funcionario federal.

Insistió en que a partir de junio y hacia final del año habrá continuidad en la transmisión pero que esta será pequeña; a partir de entonces se disminuirán las medidas de control las cuales, dijo, el gobierno federal está consciente de las consecuencias económicas y en la vida pública que tienen dichas medidas.

“Por esta razón, el gobierno de México estuvo calculando no implantarlas excepto cuando fuera indispensable tenerlas y quitarlas en el momento en que esto es posible sin exponer la vida y la salud de las personas”.

El funcionario reconoció que estas medidas causan “incomodidad e inquietud” y que desde el gobierno federal se está consciente de la importancia de los agentes económicos de mayor y menor tamaño puesto que la generación de riqueza y empleos de un país depende de la vida activa de la economía.

“Si sólo existiese la epidemia, uno no tendría que preocuparse de todo lo demás. Si no existiera la epidemia, no habría más que estimular el desarrollo económico. Se trata de un balance adecuado que ayude a que no se dañe importantemente la economía y la vida social, pero que no pongamos en riesgo la vida de las personas por una propagación acelerada”.