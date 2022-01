López-Dóriga pregunta "dónde está la oposición", aparece en mañanera de AMLO y se vuelve tendencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Joaquín López-Dóriga se volvió tendencia en redes sociales luego de aparecer durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador porque el periodista cuestionó "¿dónde está la oposición?".

El otro día me gustó, ayer, antier, una editorial de Joaquín López-Dóriga. Fíjense los tiempos que estamos viviendo, no podemos quejarnos de que nos aburrimos, no; esto no se había visto nunca. ¿Ustedes, por ejemplo, cuándo le preguntan al presidente? Estaba difícil, puro boletín".

“A ver, busca lo de López-Dóriga, porque es interesante. No porque ahora esté haciendo este análisis significa que ya vamos nosotros a exaltarlo, pero sí reconocemos que hay un cambio y, repito, es de sabios cambiar de opinión. A ver si lo ponen.

“Pero es que es interesante, son cosas que la gente en general… Porque no todos tienen derecho a internet o la posibilidad de tener internet, y esto no se difunde en los medios, esto no se conoce”, dijo López Obrador sobre los comentarios que expresó López-Dóriga.

¿Qué dijo López-Dóriga sobre AMLO y la oposición?

En el Salón Tesorería, López Obrador exhibió el video de López-Dóriga que habla sobre la oposición:

“Y la oposición, la oposición en Babia o más allá de Babia, esto es lo que escribí para este miércoles 19 de enero.

“Hay dos factores, dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador: Uno propio, su arrastre, con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real.

“De lo primero pues no hay mucho que agregar. Sí, el arrastre de López Obrador ganó las elecciones de 2018 con el 53 por ciento de los votos, más de 30 millones de mexicanos.

“Ya en la Presidencia y como electo, pues no hizo nada que no hubiera anunciado. Pero el que diga que se engañó es que se está engañando. Repito, no hizo nada que no hubiera anunciado: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sus obras emblemáticas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y su proyecto político, revocación de mandato, ofensiva contra el INE, incremento y extensión de sus programas sociales, entre otras acciones hoy de gobierno.

López-Dóriga cuestiona "¿dónde está la oposición?"

“Y pregunto: ¿y dónde está la oposición? Pues lo que queda de ella debe andar en algún lugar, le decía, cercano a Babia o más allá, con sus mismas limitaciones y miserias, más ocupada en atender sus proyectos personales y de grupo que los de su militancia y su rol opositor.

“Desde esa pequeñez la oposición quiere ahora reivindicar el resultado de las elecciones de junio pasado en la Ciudad de México, que ni ellos previeron, victoria que atribuyen a ellos, a su alianza, a los partidos y no a la capacidad decisoria de la sociedad; es decir, fueron ellos, los partidos, no los ciudadanos, los votantes y olvidan, olvidan, en este distractor, el desastre de las elecciones estatales en las que Morena arrasó.

“Hoy, a un año y medio de lo que vendrá para 2024, la oposición permanece en su nadería y en sus intereses de siempre. El PRI, Anaya… perdón, el PAN, Anaya; el PRI, Alejandro Moreno; el PRD, el PRD a lo que digan, sí, pues no tiene nada.

“Y en esa mar tranquila, pues en esa mar tranquila navega, en esa calma chicha, López Obrador con su diseño sucesorio y de consolidación de proyecto sin ningún obstáculo, sin ninguna ola que le inquiete o altere su ruta; es más, no sólo eso: con la oposición, con la oposición remando para él, para el presidente”.

López-Dóriga agradece comentarios solidarios

Tras ser exhibido en Palacio Nacional, el periodista agradeció a quienes se solidarizaron con él.

“Gracias querido Sergio Sarmiento por estar siempre. Abrazos”, respondió López-Dóriga a su colega periodista, quien refirió que el presidente López Obrador exhibió al reportero por un editorial que cuestionaba a la oposición.

“En un momento con tantas muertes de periodistas, como Lourdes Maldonado, es peligroso que AMLO siga atacando a periodistas desde su tribuna”, escribió Sergio Sarmiento.