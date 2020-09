¡Logran cometido! Recaudan lo suficiente para salvar la vista del gatito Antonio

CIUDAD DE MÉXICO.- El cometido se logró, se pudo recaudar lo suficiente para pagar el costo de las operaciones para que el gatito Antonio no pierda la vista.

La enternecedora historia nació hace unos días, cuando Jimena Ortiz posteó en facebook la historia de este felino.

En la publicación del 20 de agosto compartía una foto de Antonio, a quien le pusieron como tal por la película “El Gato con Botas”, cuya voz interpretara Antonio Banderas.

“Mi mami me adoptó desde que era muy pequeño (menos de 1 mes) & desde mis primeros días llevo un tratamiento de gotas hasta ahorita, tenía problemas de úlceras en ambos ojos, gracias a mi mami & el seguimiento pudimos eliminarlas”, cita la publicación.

“Ya no tenía úlceras, me dio conjuntivitis, también mi familia me trató para curarme, pero mis ojitos seguían mal así que mi familia decidió llevarme con un especialista oftalmólogo veterinario.

Ahí me diagnosticaron microftalmia en mi ojito derecho, eso significa que desgraciadamente mi ojito no se desarrolló en su etapa de crecimiento & por lo tanto es inservible, ahí perdimos la esperanza de que pudiera ver con mi ojo derecho, pero buenas noticias sigo viendo con mi ojo izquierdo! ”, detalla la publicación.

“Pero conforme fui creciendo la microftalmia me causa irritación, me secreta todos los días & me arde, mi mami me limpia todos los días pero a mi molesta mucho & me tengo que rascar lo que hace que me saque heridas. Lo bueno es que me pueden hacer una cirugía que se llama "enucleación" esto es que me cierran mi ojito para que ya no me siga dando problemas.

No todo termina ahí, ahora les voy a contar de mi ojo izquierdo, como pueden ver casi no lo puedo abrir, me localizaron unas pestañitas que me crecieron en el interior de mi ojo en forma de garfio, constantemente me están rozando & me duele por eso no abro mi ojito. Para esto me harán una "crodepilación" que significa que retirarán esas pestañas & congelaron el Folículo para que ya no me sigan creciendo e irritando.

Si alcanzas a ver tengo una manchita (aquí todavía podía abrir más mi ojito) los ligamentos que detenían la capa del cristalino de mi ojo se rompieron, ésta se desprendió & ahora está haciendo presión sobre mi retina que puede llegar a romper los nervios & lo lamentable es que perdería la vista de mi ojo izquierdo quedando completamente ciego, mi familia está haciendo todo lo posible para que yo no pierda la vista”, continua la redacción.

Para ayudarse en los gastos, la dueña del animalito continua con la venta de “cupcakes” y colocó los costos de las operaciones que van de mil 500 pesos por una crodepilación, a 5 mil por enucleación y retirar capa por 8 mil pesos.

Hace un par de días la dueña del animalito agradeció a Dios y al amor de todos manifestando que se recaudó lo suficiente y que el 14 de septiembre lo van a operar a las diez de la mañana.