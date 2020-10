Logra México acuerdo con Estados Unidos para cumplir convenio de agua

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- México logró un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con el tratado de agua que estuvo en riesgo porque Chihuahua se negó a entregar el agua de la presa La Boquilla.

Durante la conferencia de prensa matutina Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que se logró un trasvase de agua de otras presas para cumplir con el acuerdo y evitar represalias contra México.

“México recibe cuatro veces más de agua que Estados Unidos en este tratado. El conflicto en Chihuahua es poner en riesgo eso, el agua para las ciudades fronterizas de millones de personas”, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

Ebrard Casaubón lamentó que el conflicto por el agua haya puesto en riesgo un tratado ventajoso para México en las siguientes décadas.

“Se considera que ese tratado es uno de los grandes logros y no debemos ponernos en riesgo. Estamos pensando como aquellos mexicanos de 1944, las decisiones que tomaron han permitido el suministro sin riesgo de agua escasa para nuestras ciudadanas. Puede ser una buena idea una tentación electoral, pero de qué sirve si ponemos en entredicho el agua para el Norte del País”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el agua de la presa La Boquilla no se pudo usar e incluso una parte se evaporó.

“Ya no se no se pudo utilizar esa agua por esa actitud, por querer favorecer a un partido, un candidato, levantar este movimiento sin razón, hasta se evaporó el agua. Si se hubiese permitido extraer el agua de La Boquilla no hubiese faltado el agua y no se hubiese perdido, porque se evaporó un porcentaje”, dijo.

El mandatario agradeció a Estados Unidos y al presidente Donald Trump la apertura para llegar a un nuevo acuerdo y así evitar sanciones para México.

El mandatario precisó que quienes se opusieron a extraer el agua de La Boquilla para cumplir con el tratado con Estados Unidos se pusieron su “sombreros, sus botines, sus camisas y se envolvieron en la bandera de la defensa del agua en contra del convenio que se tiene desde hace muchos años, apostaron a manipular a la gente”.

Blanca Jiménez explicó que el 89% de los metros cúbicos del adeudo de agua de Chihuahua se evaporó.