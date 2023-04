Localizan en SLP a 16 personas desaparecidas en Guanajuato

SAN LUIS POTOSÍ.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la noche de ayer (miércoles) que 16 personas originarias de Guanajuato que habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Matehuala, fueron localizadas tras ser “víctimas e un robo”.

Ellas se encuentran bien de salud, fuera de peligro, y ya de regreso con sus familiares, previa entrevista ante la Fiscalía. Asimismo, se pudo recuperar el vehículo en el que se transportaban”, detalló la dependencia en le comunicado.

De igual forma, las autoridades indicaron que continúan con las investigaciones con la finalidad de dar con los responsables, además de coordinarse con la Fiscalía de Guanajuato debido a que algunas víctimas son originarias de esta entidad.

“La comunicación con las autoridades del vecino Estado servirá para la coordinación necesaria en caso de que existan más afectados o personas no localizadas de aquella Entidad en territorio potosino”, dijo la fiscalía.

Por su parte, minutos antes el alcalde de San Felipe, Guanajuato, Eduardo Maldonado, declaró a través de un video que las personas desaparecidas “ya se encuentran liberadas, ya se encuentran rumbo a su destino… están bien, están a salvo”.

No fueron secuestrados

Miguel Gallegos Cepeda, vocero de seguridad de San Luis Potosí, aseguró en una entrevista a Azucena Uresti en Grupo Fórmula, que los desaparecidos no fueron secuestrados, solo se les robaron sus pertenencias, además de que ya se encuentran declarando ante la Fiscalía del Estado.

“El chófer y las 15 personas que no fueron plagiadas en ningún momento, fueron despojadas de sus pertenencias y el chófer despojado de su vehículo, pero estas personas no fueron secuestradas, no fueron privadas de su libertad”, aseveró.

La desaparición ocurrió el miércoles por la tarde en San Luis Potosí cuando un grupo de 23 personas salió de La Quemada, Guanajuato, rumbo a Coahuila.

Debido a que viajaban en dos minivans, la empresa dueña de las camionetas reportó la desaparición de las unidades, una de ellas fue encontrada abandonada en el libramiento de Matehuala.

Respecto a las seis personas aún no localizadas, se desconoce si llegaron a su destino o no.

