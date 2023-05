Localizan con vida a Diana Peña, desaparecida tras salir de Coacalco; “¡Está viva!”, dice su tía

ESTADO DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) confirmó que Diana Guadalupe Peña Calvillo fue localizada con vida en el Estado de Morelos.

La joven de 33 años había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de abril luego de que saliera del municipio de Coacalco con destino a Coyoacán y desde ese momento se perdiera contacto con ella.

Luego de ser hallada deambulando en la localidad Huitzilac, en Morelos, pobladores avisaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes notificaron a las autoridades mexiquenses sobre la localización.

Tras esto, personal de la Fiscalía y familiares de Diana se trasladaron al Estado de Morelos para rencontrarse con ella, y posteriormente fue llevada a un hospital de la Ciudad de México para ser valorada medicamente.

La Fiscalía mexiquense informó que ya investiga si Diana fue víctima de algún delito.

Familiares se muestran aliviados tras localización de Diana con vida

Por su parte, familiares de Diana se trasladaron a Cuernavaca luego de la noticia de su hallazgo.

¡Está viva!”, relató Lulú, una de las tías a El Universal.

“Ya vamos hacia Cuernavaca”, informaron familiares de Diana Peña.

¿Qué se sabe de la desaparición de Diana Peña?

Diana Peña Calvillo salió de Coacalco para dirigirse a Coyoacán, y tras ser reportada como desaparecida su familia emprendió una búsqueda, realizando protestas y bloqueos para encontrar a la joven.

Desde el lunes 24 de abril su familia externó “estamos muy preocupados por mi hermana, salió de casa temprano a una cita y no llegó, mi cuñado rastreó su cel y la última ubicación está a las 10:09 en la autopista Chamapa - La Venta, 53229 Naucalpan de Juárez, no le entran las llamadas y ni le llegan los mensajes de whats, ya hablamos al Locatel de CDMX y del Estado de México y no tienen ningún reporte de ella, iba en su auto”, declaró su hermana Rocío.

No obstante, su auto apareció el 25 de abril en las inmediaciones de la autopista Chamapa- Lechería, y no presentaba signos de violencia, pero tampoco estaba su bolsa, ni su computadora ni su celular, relataron sus familiares.